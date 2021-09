photoscala hatte bereits die Gelegenheit, einen ersten Blick auf einen Teil der Neuerungen von Luminar Neo zu werfen. Dazu gehört auch eine verbesserte Bedienoberfläche, die zurzeit jedoch noch in Arbeit ist. Screenshots von Luminar Neo in Aktion können wir daher noch nicht zeigen. Übrigens: Die jetzt im Detail vorgestellten Funktionen sind längst noch nicht alle Neuerungen, die Skylum mit Luminar Neo einführen wird. In Arbeit sind weitere KI-basierte Funktionen, etwa eine zur automatischen Retusche von Sensorflecken.

Ebenen kommen zurück

Mit Luminar Neo werden Bildebenen zurückkehren. Damit wendet sich Luminar Neo wieder an kreative Bildbearbeiter, die mehrere Fotos – auch Raw-Aufnahmen – zu Composings kombinieren möchten. Ebenen werden sich in verschiedenen Modi überblenden lassen, können maskiert werden, zudem lassen sich Ebeneninhalte repositionieren, skalieren oder spiegeln.

Mask AI: Bildobjekte vollautomatisch auswählen

Wie künstliche Intelligenz die Bildbearbeitung revolutioniert und vereinfacht, demonstriert Luminar Neo besonders eindrucksvoll mit der Funktion Mask AI. Sie analysiert den Inhalt eines Bildes bereits beim Öffnen und erkennt Hunderte unterschiedliche Objekte und Elemente wie Blumen, Brücken, Straßen, Fahrzeuge, Menschen etc. Ein Knopfdruck genügt, und schon wählt Mask AI das gewünschte Bildelement zur weiteren Bearbeitung aus.

Relight AI

Soll nur das Porträt im Vordergrund heller werden? Oder die dramatische Landschaft Im Hintergrund dunkler und kontrastreicher erscheinen? Solche Feinheiten können herkömmliche Bildbearbeitungsprogramme nicht automatisch erledigen, da ist viel Handarbeit angesagt. Die will einem Luminar Neo mit Relight AI abnehmen. Relight AI kann mithilfe künstlicher Intelligenz unterscheidet Bildvordergrund und -hintergrund vollautomatisch und erlaubt Ihnen, Belichtung und Farbe zwischen den Bereichen gezielt neu einzustellen und perfekt aufeinander abzustimmen.

Porträt-Hintergrundentfernung AI

Porträt-Montagen vereinfacht Luminar Neo dank künstlicher Intelligenz in der Funktion Porträt-Hintergrundentfernung AI ebenfalls eindrucksvoll. Sie extrahiert Personen automatisch vom Bildhintergrund und montiert mit nur einem Klick einen neuen Hintergrund nach Wahl ein. Selbstverständlich auch auf einer separaten Ebene, falls gewünscht.

Luminar Neo: Geschwindigkeit deutlich gesteigert

Luminar Neo basiert laut Skylum auf einer neuen, robusten und leistungsstarken Engine. Sie verbindet die Geschwindigkeit und Effizienz des sequenziellen Renderings mit der kreativen Flexibilität der parametrischen Bearbeitung. Anwender von Luminar Neo erhalten damit die Möglichkeit, weiterhin alle Änderungen rückgängig machen zu können, ohne dabei den Rechner stark zu belasten und an Arbeitsgeschwindigkeit zu verlieren. Zudem erlaubt dieses Verfahren, selektiv in das Bearbeitungsprotokoll einzugreifen, also auch gezielt einzelne Befehle zurückzunehmen oder zu ändern.

Luminar Neo, der Teamarbeiter

Luminar Neo ist völlig neu und arbeitet dennoch perfekt im Team mit anderer Bildbearbeitungssoftware. So auch mit Luminar AI, das weiterhin im Programm von Skylum bleibt. Beide Luminar-Varianten können parallel auf einem Rechner genutzt werden. Zudem funktioniert Luminar Neo als Plug-In für Photoshop, Lightroom Classic, Photos für macOS sowie Microsoft Photos.

Pressemitteilung von Skylum Deutschland: