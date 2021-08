Apple: Kommendes iPhone mit Zoomobjektiv? +++ Canon: EOS R mit Durchgriff auf dem Weg? +++ Nikon Z 9: Serienfotos mit 120 fps? +++ Nikon II: Z 400mm F/2.8 noch dieses Jahr? +++ Voigtländer: Heliar Classic 50mm F/1.5 VM für Leica M schon fertig?

Apple wird in wenigen Wochen das nächste iPhone vorstellen, es wird vermutlich auf den Namen iPhone 13 hören. Neben einem abermals leistungsfähigeren Prozessor erwarten Insider vor allem verbesserte Fotofähigkeiten. So soll die Lichtstärke des Ultraweitwinkel-Objektivs von bisher F/2.2 auf F/1.8 steigen. Möglicherweise erhält das kommende iPhone sogar ein echtes Zoomobjektiv in Periskopbauweise.

Canon hat ein Patent veröffentlicht, das ein völlig neuartiges Kameragehäuse beschreibt. Es verzichtet auf die übliche Griffwulst, stattdessen gibt es eine Lücke im Gehäuse. Auf diese Weise entsteht ein Durchgriff oder Henkel. Neben einem deutlich verbesserten Handling würde ein derartiges Gehäuse-Design auch die Kühlung optimieren. Bleibt allerdings die Frage, ob das innovative Konzept überhaupt genügend Platz für die Elektronik lässt.

Nikon hält sich mit Daten zur Z 9 weiter sehr zurück. Doch es sickern immer mehr Details durch, nachdem erste Prototypen offensichtlich während der Olympischen Spiele in Tokio getestet wurden. So wollen mehrere Insider erfahren haben, dass die Z 9 Bildserien mit der unfassbaren Geschwindigkeit von 120 Fotos/Sekunde aufnimmt. Ermöglichen soll es ein Stacked-Sensor mit integriertem DRAM. Eventuell wird die Z 9 das irrwitzig hohe Serientempo allerdings nicht mit den vollen 45 Megapixel des Sensors schaffen, sondern nur mit auf 6 Megapixel reduzierter Auflösung. Erwartet wird ferner, dass die Z 9 mit einem GPS-Empfänger nach dem neuen Standard GNSS ausgestattet ist.

Nikon wird noch dieses Jahr nicht nur das Top-Modell Z 9 enthüllen, sondern aller Voraussicht nach auch neue Objektive für das Z-System präsentieren. Passend zum kommenden Flaggschiff wird das Super-Tele Z 400mm F/2.8 mit integriertem 1,4fach-Telekonverter erwartet. Auch ein neues 85er könnte es geben, gemunkelt wird von einem besonders lichtstarken Z 85 F/1.2.

Voigtländer hat offenbar das Heliar Classic 50mm F/1.5 VM für Leica M fertig. Eine erste Abbildung des Objektivs kursiert bereits im Netz. Technische Details oder ein Preis sind noch nicht durchgesickert.