BERLIN PHOTO WEEK: Faszination Fotografie live erleben

Eröffnung: Freitag, 27. August 2021, 12.00 Uhr

Ab sofort Tickets sichern unter: berlinphotoweek.com

Dauer: 27. bis 29. August 2021, täglich von 12.00 – 20.00 Uhr

Location: HAUBENTAUCHER & Cassiopeia auf dem RAW-Gelände Berlin-Friedrichshain

Die BERLIN PHOTO WEEK hat gemeinsam mit führenden Unternehmen der Imaging-Industrie und zahlreichen weiteren Partnern mit Leidenschaft für Fotografie ein innovatives Veranstaltungskonzept entwickelt: Freude am Bilder machen, Faszination für Technologie und das Leben mit Fotos werden für viele tausend Besucherinnen und Besuchern konkret vor Ort sowie für viele Millionen Menschen weltweit erlebbar gemacht. Die BERLIN PHOTO WEEK bietet allen Foto-Begeisterten kreative Inspirationen, um sich selbst und andere zu fotografieren, neue Kameras und Zubehör auszuprobieren, mit anderen Foto-Enthusiasten zu sprechen und in Vorträgen und Workshops neue Impulse zu bekommen oder in hochkarätigen Ausstellungen legendäre Meisterleistungen der Fotografie zu genießen. Dies und mehr ist zwischen 26. August und 03. September 2021 auf dem R.A.W.-Gelände (Haubentaucher, Cassiopeia) sowie an weiteren über die ganze Stadt verteilten Satelliten-Orten möglich (berlinphotoweek.com).

L-Mount Stage: Leica, Panasonic und Sigma

Mit Leica Camera, Panasonic und Sigma bündeln drei starke Marken der Fotoindustrie ihre mehr als 250 Jahre Technologie-Erfahrung, Kompetenz und Know-how im Bau von Kameras, Optiken und fotografischen Lösungen in der L-Mount Alliance. Auf der zentralen “L-Mount Stage” direkt am Pool im Haubentaucher werden während der BERLIN PHOTO WEEK attraktive Kreativ-Shootings sowie Live-Shootings namhafter Fotograf*innen geboten und sorgen für ein abwechslungsreiches Programm an allen drei BERLIN PHOTO WEEK Tagen. Zusätzlich platzieren die drei L-Mount-Partner weitere spannende Themen auf der Main Stage wie Ambassador-Talks oder auch ein L-Mount- Alliance Panel mit Verantwortlichen der drei Hersteller über Potentiale und die zukünftigen Strategien des High-Tech-Standards.

Sony: Foto, Mobil, Audio

Sony präsentiert auf der BERLIN PHOTO WEEK wichtige Bereiche seines Portfolios in der großen Pool Lounge im Haubentaucher-Gelände. In mehreren Boxen werden die neuesten Highlights der Sony- Produktpalette erlebbar gemacht wie die Sony Xperia-Smartphones, neueste Audiosysteme bis hin zu den Headphones und natürlich alles rund um den Imaging-Bereich. Für interessierte Kund*innen steht ein umfangreicher Kamera- und Objektiv-Verleih zur Verfügung. Diverse Shootings, Workshops und sonstige Mitmach-Aktionen machen Fotografie in allen Facetten erlebbar.

Leica und WhiteWall: Das beste Bild im Fokus

Die beiden Highend-Unternehmen Leica Camera und WhiteWall präsentieren sich auf der BERLIN PHOTO WEEK gemeinsam – eine Kooperation, die vor allem von der Idee getragen ist, allen Foto- Enthusiasten und Professionals „das beste Bild“ zu bieten. Leica zeigt in Berlin nicht nur die neuesten Modelle seiner weltberühmten Kamera-Produktlinien, sondern wird den Besucher*innen durch Beispiele weltbekannter Fotografen in eigens kuratierten Ausstellungen neue Inspirationen geben. Die Ausstellungen wiederum sind von WhiteWall mit modernsten Verfahren in allerhöchster Qualität gedruckt. Über die vielfach ausgezeichnete WhiteWall-Bildqualität informieren während der BEERLIN PHOTO WEEK sowohl erfahrene Foto-Professionals als auch kompetente Produktspezialisten.

Nikon: Top-Marke groß in Mode

Nikon bringt nicht nur seine umfangreiche Produktpalette plus Top-Neuheiten und Expertenteam mit zur BERLIN PHOTO WEEK, sondern begeistert die Besucher*innen mit einem großen Fotoset: Die Fashion-Fotografin und Nikon-Botschafterin Ava Pivot wird in diesem Set tagsüber Live-Shootings durchführen und dabei viele Tipps und Tricks für eigene Shootings geben. Das ist nicht nur spannend zuzusehen, sondern macht die eigenen Bilder noch besser. Ava Pivot gibt außerdem auf der Conference einen tiefen Einblick in ihre Arbeit als professionelle Fotografin.

Tamron: Die ganze Welt der Brennweiten

Der japanische Traditionshersteller exzellenter Fotoobjektive begeistert die BesucherInnen der BERLIN PHOTO WEEK mit inspirierenden Fotowalks mit dem Top-Fotografen Thomas Adorff sowie Live-Shootings mit dem erfolgreichen jungen Fotografen-Duo Sallyhateswing. Auf der Conference- Bühne im Haubentaucher zeigt am Freitag, 27. August um 16:30 Uhr die Fotografin Stella Hack, wie man mit der Festbrennweite 35mm 1.4 Aufsehen erregende Streetfotos machen kann. Am Sonntag, dem 29. August um 14:00 Uhr gibt der Tamron Ambassador Jeean Alvarez praktische Tipps zur Portrait-Fotografie mit der Sony-E-Mount-Trinity. Und natürlich kann man am Tamron Stand so ziemlich alle Objektive des Herstellers live selbst ausprobieren.

Sigma: Objektive kreativ nutzen

Neben der umfangreichen Präsenz auf der L-Mount Stage bietet Objektiv-Spezialist Sigma den Besucher*innen der BERLIN PHOTO WEEK spezielle kreative Fotoworkshops, in denen alle Interessierten das gestalterische Potential besonderer Objektive unter fachlicher Anleitung selbst erfahren können. Aber auch wer sich lieber von den Bildern und Worten erfahrener Profis Anregungen für die eigene Fotografie holen möchte, kommt in dem Vortrag der Sigma Ambassadoren Frank Jurisch und Jean Noir voll auf seine Kosten (genauer Termin: berlinphotoweek.com).

OM Digital Solutions: Portrait, Tier, Lightpainting

Kamerahersteller OM Digital Solutions (ehemals Olympus) ist auf der BERLIN PHOTO WEEK als kompetenter Workshop-Partner mit zahlreichen spannenden Themen beteiligt – von monochromer Portraitfotografie über starke Tierfotografie bis hin zu bildgewaltigem Lightpainting für Einsteiger. Die genauen Termine stehen auf berlinphotoweek.com

Skylum: Bilderspaß mit Künstlicher Intelligenz

Der bekannte Bildsoftware-Anbieter Skylum sponsert einen der zahlreichen Funplaces der BERLIN PHOTO WEEK und steht mit Experten für alle Fragen rund um die neueste Software Luminar AI zur Verfügung. In Live-Demos kann sich jeder Besucher und jede Besucherin der BERLIN PHOTO WEEK mit eigenen Augen davon überzeugen, wie einfach man beispielsweise eine Himmelspartie in einem Foto mit nur wenigen Klicks austauschen kann – dank ausgeklügelter Künstlicher Intelligenz.

Calumet: Top-Angebote und Schnäppchenpreise

Natürlich darf auf der BERLIN PHOTO WEEK auch Deutschlands größter Fotofachhändler nicht fehlen: Calumet wird in Berlin sowohl auf dem Stand im Haubentaucher als auch im eigenen Fotofachgeschäft (Bertha-Benz-Straße 5, 10557 Berlin) sowie im Internet zahlreiche Fotoprodukte zu sensationellen Preisen anbieten. Diese Aktionen wird es nur im Rahmen der BERLIN PHOTO WEEK geben – schnelle Entscheidungen für neues Equipment sind also angesagt. Alle weiteren Infos kurz vor dem Start der BERLIN PHOTO WEEK unter calumet.de sowie in der BERLIN PHOTO WEEK App.

Mehr Informationen zur BERLIN PHOTO WEEK unter: www.berlinphotoweek.com