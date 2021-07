Jinbei präsentiert kompakte LED-Dauerlichter mit Akku-Adapter für Outdoor- und on Location-Einsätze

Norderstedt, 22.07.2021. Für Videograf*innen, aber auch Fotograf*innen, bringt Jinbei zwei neue LED-Dauerlichter auf den Markt namens EFD-60M und EFD-60Bi Bi-Color. Beide Dauerlichter sind aufgrund ihrer kompakten und leichten Bauweise flexibel einsetzbar und kommen mit einer Leistung von 60 Watt. Diese ist stufenlos von 0 bis 100 % in Ein- oder Zehn-Prozent-Schritten verstellbar. Ein weiterer Vorteil: Am LED-Kopf befindet sich jeweils sich jeweils eine Lichthalterung, die es ermöglicht den Winkel sowie die Höhe des Dauerlichts manuell zu verstellen. Beide LED-Lichter sind daher ideal für den Einsatz bei Foto- und Videoaufnahmen im Studio oder on Location.

Bei einer Beleuchtungsstärke von 2.800 Lux* beim EFD-60M und 2.600 Lux* beim EFD-60Bi besitzen die Videolichter einen CRI (Farbwiedergabeindex) von jeweils über 97 und einen TLCI von über 98. Sie überzeugen mit einer herausragenden Farbtemperatur von 5.500 Kelvin für tageslichtähnliche Aufnahmen beziehungsweise bei dem EFD-60Bi mit einer variablen Farbtemperatur zwischen 2.700 Kelvin und 6.500 Kelvin. Zusätzlich hat das EFD-60Bi einen Modus, der konstante Helligkeit unabhängig von der Farbtemperatur ermöglicht. Bedient werden können die Lichter über das übersichtliche Display oder per Smartphone-App.

Für Outdoor-Aufnahmen sind die EFD-Dauerlichter dank des geringen Gewichtes und der dualen Stromversorgung mit dem ebenfalls neuen EFD-60 Akku-Adapter und den separat erhältlichen Jinbei NP-F970 Sony®-Akkus einsetzbar. Über einen optionalen Adapter ist auch der Anschluss von Lichtformern mit Bowens-S-Type-Bajonett möglich.

Ebenfalls neu sind zwei Softboxen: Die Quick-Ball-Softbox, erhältlich in den Durchmessern 100 und 120 Zentimeter, sowie die Quick-Square-Softbox, erhältlich in den Maßen 60 x 60 Zentimeter. Die Modelle lassen sich extrem schnell auf- und abbauen und sorgen für weiches, in nahezu alle Richtungen gestreutes Umgebungslicht.

Weitere technische Daten finden Sie im angehängten PDF-Dokument. Die LED-Dauerlichter sind ab 149 € (UVP), der EFD-60 Akku-Adapter für 39,99 € (UVP) und die Softboxen ab 49,99 € (UVP) ab sofort im Jinbei-Onlineshop unter www.jinbei-deutschland.de erhältlich.