Lowepro setzt mit neuem PhotoSport III wichtiges Zeichen im Bereich Nachhaltigkeit

Mit dem Lowepro Green Line Label und einer Kollektion, die zu 75 Prozent aus recycelten Stoffen besteht, festigt das Unternehmen seinen Standpunkt zum Erhalt der Erde.

Die dritte Generation der PhotoSport-Kollektion wurde speziell für Abenteuerfotografen entwickelt, die eine leichte Tragelösung für Tageswanderungen und Abenteuerreisen suchen.

Die Produkte sind zu 75 Prozent aus recyceltem Material* hergestellt, leicht und wasserabweisend mit integriertem All Weather AW Cover für einen zuverlässigen Witterungsschutz der Ausrüstung.

Der integrierte GearUp-Kameraeinsatz und das ActivZone-Gurtsystem für weiteres Zubehör sorgen für flexiblen Schutz bei modularen und komfortablen Tragemöglichkeiten.

Die PhotoSport PRO 55- und 70-Liter-Rucksäcke für mehrtägige Wanderungen, die im Herbst 2021 auf den Markt kommen, komplettieren die Kollektion.

Cassola, 1. Juli 2021 – Lowepro, seit über 50 Jahren der zuverlässige und vertrauenswürdige Partner in Sachen Schutz für Kamera-Ausrüstungen für Abenteuerfotografen, Content Creators, Entdecker und Reisende, macht mit der Einführung des Lowepro Green Line Labels den ersten, wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Als Gradmesser für den Anteil nachhaltiger Materialien, die bei der Herstellung der Produkte verwendet werden, feiert das Lowepro Green Line Label sein Debüt jetzt in der neuen PhotoSport III-Kollektion. Ins Label-Design integriert ist ein Ladebalken, der symbolisch den Fortschritt der nachhaltigen Produktion dokumentiert. Der neue PhotoSport III ist in zwei Größen und Farben erhältlich und besteht zu 75 Prozent aus recycelten Materialien.

Der PhotoSport III wurde für Abenteuerfotografen entwickelt, die einen leichten Kamerarucksack für Tageswanderungen und Reisen in der Wildnis suchen. Er schützt dabei nicht nur zuverlässig die Fotoausrüstung. Die Produkte bestechen auch durch die Kapazität eines Outdoor-Rucksacks, einen hohen Tragekomfort und eine große Modularität und decken damit alle Bedürfnisse der Fotografie und des Abenteurers ab, sodass Nutzer unterwegs in der freien Natur keine Kompromisse eingehen müssen.

Die Kollektion wird aktuell in zwei Größen angeboten: mit 15 oder mit 24 Litern Volumen, gemacht für spiegellose Kameras mit Crop-Sensor beziehungsweise Vollformat, inklusive angesetztem Objektiv, bis zu zwei zusätzlichen Objektiven oder für eine kompakte Drohne. Beide Größen sind zum Schutz der Kameraausrüstung mit dem für Lowepro typischen herausnehmbaren GearUp-Kameraeinsatz ausgestattet. Dieser spezielle Stauraum für die Ausrüstung wird durch einen großzügigen offenen Bereich ergänzt, in dem alles Wichtige für ein Outdoor-Abenteuer verstaut werden kann. Das ActivZone-Gurtsystem sorgt für ganztägigen Tragekomfort. Die gepolsterte Trinktasche macht es möglich, immer ausreichend Wasser im Wasserreservoir (nicht im Lieferumfang enthalten) zu tragen, ohne dass dieses ins Gewicht fällt.

Der PhotoSport III besteht zu 75 Prozent aus recycelten Materialien*, darunter recyceltes Robic-Nylon – bekannt für sein geringes Gewicht und seine Festigkeit. Lowepro führt mit PhotoSport III erstmals das Label „Lowepro Green Line“ ein. Erklärtes Ziel für die Zukunft ist es, Taschen aus zu 100 Prozent recycelten, wiederverwendeten, upgecycelten oder anderweitig nachhaltigen Inhalten anzubieten. Die Lowepro Green Line stellt dabei einen Ladebalken dar, der den Prozentsatz an nachhaltigen Materialien anzeigt, die Lowepro für die Herstellung der Taschen verwendet. Damit nutzt Lowepro die Möglichkeit, den eigenen Weg in Richtung Nachhaltigkeit mit ihren Kunden zu teilen – und das vollkommen transparent. Auch wenn man noch nicht bei 100 Prozent angekommen ist, so ist es doch ein sichtbares Zeichen dafür, wie weit Lowepro sich im Produktdesign weiterentwickelt hat, um nur noch nachhaltige Tragelösungen herzustellen.

Die neuen Produkte der PhotoSport-Kollektion sind seit Ende Juni 2021 weltweit erhältlich. Weitere, größere Tragelösungen (55 und 70 Liter Volumen) für Mehrtageswanderungen werden am 5. Oktober 2021 in die Linie aufgenommen.