Die digitale Rettung für analoge Fotoschätze

reflecta präsentiert mit dem x66-Scan ein Stand-Alone-Gerät zum schnellen Digitalisieren verschiedener Filmformate von Kleinbild bis zu Mittelformat 6×9.

+++ 14 Megapixel CMOS-Sensor +++ großes IPS-Display mit 10,9 cm (4,3“) Diagonale +++ Scannen von Kleinbildfilm bis zum 6×9 Mittelformat +++ Scan-Auflösung bis zu 22 MP (5748 x 3832 Pixel) +++ HDMI-Anschluss +++ automatische und manuelle Farb- und Belichtungsanpassung +++ für SD-Karten mit bis zu 128 GB +++ UVP 249,- Euro +++

Eutingen – 21.06.2021 – In vielen Haushalten lagern noch Dias und Negativfilme aus vergangenen Zeiten, die unbemerkt ihrem langsamen Verfall entgegensehen. Dabei könnten die analogen Bildschätze schnell, kinderleicht und kostengünstig zu neuem, digitalen Leben erweckt werden. Der innovative Multiformat-Scanner reflecta x66-Scan ermöglicht nun das Digitalisieren unterschiedlicher Filmformate aus den verschiedenen Epochen der Fotografie mit nur einem Gerät. So können neben den verbreiteten 35mm-Kleinbild-Dias und -Negativen, auch Rollfilme 4×4 cm (Typ 127) und 120er-Rollfilme mit allen Bildformaten von 6×4,5 cm bis 6×9 cm eingescannt werden. Die benötigten Halterungen bzw. Adapter gehören zum Lieferumfang. Mit einem optional erhältlichen Halter kann ebenso Instamatic-Film vom Typ 126 ins digitale Zeitalter gerettet werden. Dabei digitalisiert der reflecta x66-Scan mit seinem CMOS-Bildsensor eine Aufnahme in weniger als zwei Sekunden mit einer Auflösung von 14 Megapixeln (4584 x 3056 Pixel) bzw. 22 Megapixel (interpoliert, 5748 x 3832 Pixel).

Durch einen einzigen Knopfdruck lassen sich die Bilder als JPEG-Datei geradewegs auf einer SD-Karte mit bis zu 128 GB abspeichern. Über die USB-Schnittstelle ist es auch möglich, die fertigen Scans auf einen Computer zu übertragen. Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte 5V/1A Netzteil (Mini-USB). Als Stand-Alone-Gerät ist der Multiformat-Scanner vollkommen unabhängig vom Einsatz eines Computers.

Das brillante 4,3“-IPS-Display mit einer Diagonalen von 10,9 cm und einem großen Betrachtungswinkel macht die Vorschau, das Scannen und die Kontrolle der Bilder zum wahren Vergnügen. Darüber hinaus verfügt der reflecta x66-Scan über einen HDMI-Ausgang, mit dem auch der Anschluss eines Fernsehers oder eines externen Monitors einfach möglich ist. Der neue Multiformat-Scanner reflecta x66-Scan ist ab sofort für einen empfohlenen Endkundenpreis von 249,- Euro im Fachhandel und online erhältlich.