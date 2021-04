Trend-Liebhaber aufgepasst: FUJIFILM setzt mit der instax mini 40 auf modischen Retro-Style

Das neue Unisex-Modell spricht verstärkt neue Zielgruppen an

Düsseldorf, 07. April 2021 – FUJIFILM schreibt seine Erfolgsgeschichte als Markführer im Segment der Sofortbildfotografie fort und stellt die Weichen zur Erschließung neuer Zielgruppen. Zum Start ins Frühjahr erscheint mit der instax mini 40 ein Einsteigermodell, das erstmals ab Ende April für 99,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich sein wird und durch seine einzigartige Retro-Optik besticht.

Die Rückkehr von Fujifilm nach Deutschland im Bereich Sofortbildfotografie im Jahr 2009 löste einen wahren Trend aus und das Unternehmen entwickelte sich mit dem gesamten instax-Segment innerhalb weniger Jahre zum weltweiten Marktführer. Mit einer stetigen Produktpflege sowie konsequentem Ausbau des instax Produktportfolios hat FUJIFILM die Sofortbildfotografie in diesem Zeitraum maßgeblich geprägt und insbesondere bei der jungen Zielgruppe kultiviert.

Mit dem neuen Unisex-Modell, der instax mini 40 Sofortbildkamera, die sich durch ein Produkt-Design in lässig-cooler Retro-Optik auszeichnet, spricht FUJIFILM explizit neue Zielgruppen an. So stellt das Unternehmen mit der Einführung der instax mini 40 neben der regulären Kernzielgruppe verstärkt männliche Käufer und die Generation Z in den Fokus. Durch die Erweiterung der Zielgruppen der sonst so bunten instax-Welt, sendet FUJIFILM ein starkes Signal an seine Handelspartner, um auch außer- halb der bekannten Zielgruppe zusätzliche Absatzmöglichkeiten im Einsteigersegment zu generieren.

„Die instax mini 40 besticht mit ihrem unaufdringlich-coolen Retro-Design und richtet sich vor allem an Trendsetter, Design-Liebhaber sowie Fashion- und Mode-affine Käufergruppen. Unser neues Unisex-Modell spricht all diejenigen an, die ihre Sofortbildkamera gerne auch als stylisches It-Piece sehen“, so Stephan Althoff, Product Manager Imaging Products bei FUJIFILM Deutschland.

Um die neue Sofortbildkamera bestmöglich im Markt zu etablieren und neue Käuferinnen und Käufer zu erschließen, setzt FUJIFILM in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling verstärkt auf eine online-ausgerichtete Kommunikationsstrategie, die unter dem Claim „Give Your Take – Deine instax, Dein Style“ an den Start geht.

Als der perfekte Begleiter im Alltag spricht die instax mini 40 vor allem Fotografie-Einsteiger an: Wie auch schon bei der instax mini 11 und der instax SQUARE SQ1 sorgt die automatische Belichtungseinstellung für eine höhere Bildqualität. Der integrierte Selfie-Spiegel und das verstellbare Objektiv ermöglichen zudem eine einfache Nutzung der beliebten Selfie-Funktion. Auf diese Weise vereint die instax mini 40 einen einpräg- samen Retro-Charme mit einem leichten Einstieg in die Fotografie. Das neue Sofortbildkameramodell wird ab Ende April für 99,99 Euro (UVP) im Handel verfügbar sein.

Parallel zum Launch der instax mini 40 Sofortbildkamera erweitert FUJFILM sein umfangreiches Sortiment der instax Sofortbildfilme um den instax mini Film Contact Sheet, welcher den Retro-Charakter der Produktlinie verstärkt und an das klassische Design der neuen instax mini 40 Sofortbildkamera anknüpft. Die als Kontaktbogen gekennzeichneten Sofortbilder bedienen nicht nur die Nachfrage vieler Fotografen, sondern eignen sich auch hervorragend für Lifestyle-Aufnahmen. Der instax mini Film Contact Sheet (10 Aufnahmen) wird ebenfalls ab Ende April für 9,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich sein.