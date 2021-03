Von der Aufnahme bis zur finalen Ausgabe: Die Sony x Adobe Imaging Pro Night

München, 11. März 2021 – Worauf muss ich achten, wenn ich das perfekte Foto schießen will? Wie kann ich meine Aufnahme mithilfe von Bildbearbeitungs-Tools zu einem Meisterwerk perfektionieren? Diesen und weiteren Fragen gehen Adobe und Sony im Rahmen der „Sony x Adobe Imaging Pro Night“ auf den Grund. Gemeinsam mit renommierten Fotokünstler*innen und Filmemacher*innen beleuchten der Kamerahersteller und der Anbieter für Kreativ-Anwendungen den vollständigen Weg von der Aufnahme bis zur finalen Ausgabe. In Workflow-Formaten, Inspirations-Sessions und Quick Tipps dreht sich am 18. März 2021 ab 19.30 Uhr im Livestream für drei Stunden alles um Kreativ- und Business-Themen im Bereich der Fotografie.

Beeindruckende Ergebnisse dank nahtloser Workflows

Im Rahmen der Workflows stellen Expert*innen von Adobe sowie verschiedene Gäste, darunter u.a. Christian Ohlig von Eizo, ausgewählte Anwendungen der Adobe Creative Cloud vor. Im Fokus stehen neben konkreten Abläufen der Bildbearbeitung wie dem Farbmanagement insbesondere Business-Tipps für Fotograf*innen und Filmemacher*innen: Wie erstellt man ein eigenes Online Portfolio, ohne selbst programmieren zu können? Wie lassen sich Aufträge für Kunden mithilfe der Kommentarfunktion in Lightroom sowie der Freigabe in Adobe Document Cloud und digitalen Unterschriften in Adobe Sign effizient und rechtssicher realisieren?

Tipps, Tricks und Inspiration

Handfeste Tipps, um Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten, gibt es in den Quick Tipp-Sessions. Hier verraten Gäste wie Alexander Heinrichs, Markus Gerwinat sowie DomQuichotte viele Insights wie z.B. wertvolle Shortcuts für Photoshop und andere Kreativ-Anwendungen oder wie das Smartshooter Tethering im Zusammenspiel aus Sony Kameras und Adobe Lightroom gelingt. Zudem verraten Künstler*innen wie Katja Ruge und Dennis Schmelz, wo sie Inspiration für ihre Arbeit finden.

Begleitet von Matthias Schulze (Adobe), stellen sich zudem verschiedene namhafte Fotograf*innen und Retoucher*innen der Herausforderung, innerhalb des Abends in Teams ein Kreativ-Projekt umzusetzen. Mit dabei sind u.a. Robert Maschke, Dennis Kuhnert, DomQuichotte, Miriam Lindthaler und Lasse Behnke.