Canon RF: Kommen als nächstes Profi-Tele? +++ Leica I: Hat die kommende M einen EVF? +++ Leica II: Erscheint Q2 „James Bond“ später? Nikon: Neue Z für Einsteiger geplant? +++ Sigma I: Steht die fp L schon vor der Tür? +++ Sigma II: Ist das nächste Zoom für L- und E-Mount schon fertig? +++ Sony FX3: Videokamera mit der Technik der Alpha 7S III? +++ Voigtländer: Zwei neue VM-Objektive bereits im März?

Canon will offenbar sein Line-Up an RF-Objektiven zügig ausbauen. Darauf deuten mehrere Patentschriften hin, sie beschreiben alle eine Reihe von lichtstarken (Super-) Tele. Demnach arbeitet Canon an RF 300mm F/2.8L IS USM, RF 400mm F/2.8L IS USM und RF 500mm f/4L IS USM. Sie folgen alle einem gemeinsamen Design, das auch für ein RF 600mm f/4L IS USM oder ein RF 800mm f/5.6L IS USM gelten soll. Wie immer gilt: Patentschriften beschreiben, was möglich ist – nicht aber zwingend auch, was wirklich wird.

​

Kommt die nächste Leica M ohne Messsucher, dafür mit einem elektronischen Sucher (EVF)? Entsprechende Gerüchte halten sich schon länger, jetzt kochen sie wieder hoch. Demnach soll sie (natürlich) mit einem M-Mount ausgestattet sein sowie mit einem 24-Megapixel-Kleinbildsensor. Von Leica selber heißt es, eine derartige Kamera sei unwahrscheinlich.

Wahrscheinlich ist dagegen eine Leica Q2 „James Bond“. Die ist angeblich bereits fertig (sogar Bilder der Kamera machen bereits die Runde), kommt aber erst später – wie der nächste „James Bond“-Film No Time to Die.

Dass Nikon an einer Antwort auf die Alpha 1 von Sony arbeitet, gilt unter Insidern als sicher. Doch die Gerüchteköche rechnen frühestens in der zweiten Jahreshälfte mit einer „Z 1“ (oder wird sie doch Z 8 heißen?). Bis zum Sommer könnte Nikon dagegen die Z-Familie mit einem neuen Einsteigermodell nach unten hin abrunden. Erwartet wird eine APS-C-Spiegellose, bei der Nikon auf den EVF verzichten könnte. Mögliche Typenbezeichnung: Z 30.

Viel Neues könnte in Kürze von Sigma kommen: So wurde kürzlich in Korea eine neue Kamera mit der Bezeichnung fp L registriert. Technische Daten sind noch keine durchgesickert. Doch offenbar gibt es für die kommende Kamera auch einen neuen elektronischen Aufstecksucher – auch der wurde nämlich vor Kurzem registriert. Seine Bezeichnung: EVF-11.

Gemunkelt wird auch, dass Sigma ein neues Objektiv fertig hat – das 28-70 mm F2.8 DG DN Contemporary. Es dürfte mit Anschlüssen für L-Mount und Sony E kommen. Wahrscheinlich wird Sigma seine Neuheiten zur (dieses Jahr rein virtuellen) CP+ Ende Februar präsentieren.

Sony wird sehr bald mit der FX3 eine neue Kamera speziell für Filmer vorstellen. Erste Bilder zeigen ein sehr kompaktes Design ohne EVF. Insider sind sich sicher, dass in der E-Mount-Kamera die Technik der Alpha 7S III steckt – also ein 12-Megapixel-Sensor, der für eine Videoauflösung von 4K 120p gut ist. Ach ja – einen „Still-Modus“ für Fotoaufnahmen soll die Kamera ebenfalls aufweisen.

Auch Voigtländer hat offenbar Neues fertig, genauer: die beiden Objektive APO-Lanthar 35mm F/2 Aspherical VM sowie das Ultron Vintage Line 35mm F/2 Aspherical Type II VM. Beide für Leica M, erwarteter Präsentationstermin: Irgendwann im März.