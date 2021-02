Die einzigartigen Objektive von LAOWA jetzt auch für L-Mount erhältlich

Mit dem heutigen Tag erweitert LAOWA sein Portfolio um fünf weitere Objektive passend zu Kameras mit L-Mount. Die Modelle versprechen spannende Perspektiven, beeindruckende Ergebnisse und viel Raum für Kreativität. Die Resultate werden für sich sprechen. Die manuellen Objektive eignen sich hervorragend für Bilder und Videos, die sich in der Bildsprache von der breiten Masse abheben. Vom verzeichnungsfreien und lichtstarken Ultra-Weitwinkel bis hin zum extremen Weitwinkel-Makro findet hier jeder seinen Vorlieben entsprechend das richtige Tool. Ein robustes und solides Metallgehäuse sorgt bei allen neuen Modellen für Schutz im Einsatz in der Natur oder unterwegs in den Straßen der Großstadt.

Das LAOWA 4mm f/2,8 Circular Fisheye ist für 279,- €, das 9mm f/2,8 Zero-D für 619,- €, das 15mm f/4,5 Zero-D Shift für 1.399,- €, das 24mm f/14 2X Macro Probe für 1.799,- € und das 25mm f/2,8 Ultra Macro 2,5-5X für 499,- € im gut sortierten Fachhandel ab Anfang März 2021 verfügbar. Für weitere Anschlüsse sind diese Objektive bereits im Handel erhältlich.