Bei Canon ist mit dem Jahr 2020 auch das Geschäftsjahr zu Ende gegangen. Und das hat der Imaging-Sparte ein weitaus besseres Ergebnis beschert als zunächst befürchtet. Zwar ist der Kamera-Absatz deutlich eingebrochen, sein Ergebnis konnte der Geschäftsbereich Imaging System jedoch fast verdoppeln.

Seit Jahren schrumpft der Kameramarkt, in den letzten Monaten ist er geradezu implodiert. Bei Canon Imaging haben die Verwerfungen des Marktes im Corona-Jahr 2020 indes beachtlich geringe Spuren hinterlassen. Das geht aus dem Bericht für das an Silvester 2020 abgelaufene Geschäftsjahr hervor, den Canon jetzt veröffentlicht hat.

Zwar ging bei Canon der Umsatz mit Digitalkameras um ein Viertel zurück, jedoch längst nicht so stark, wie Canon am Ende des dritten Quartals noch prognostiziert hat. Für das jetzt angelaufene Geschäftsjahr 2021 erwartet Canon sogar erstmals seit Längerem wieder ein Umsatzplus im Kamerageschäft, und zwar von fast fünf Prozent. Ein deutliches Umsatzplus von elf Prozent konnte Canon mit Inkjet-Druckern erzielen, sie waren durch den Trend zum Home-Office im Corona-Jahr 2020 deutlich stärker nachgefragt.

Erfreulich für Canon auch: Das Unternehmen verdient mit seinem Kamerageschäft wieder deutlich mehr Geld. Trotz sinkender Umsätze konnte Canon Imaging den Ertrag um fast 50 Prozent steigern und erzielt mit 10,1 Prozent ganz knapp wieder eine zweistellige Umsatzrendite (2019: 6 %).

Für das aktuelle Jahr geht Canon von einem weiter schrumpfenden Markt aus, wobei der Rückgang vor allem aufs Konto der Einsteiger-Kameras geht. Unterm Strich erwartet Canon, dass der weltweite Kameraabsatz in 2021 lediglich um weitere drei Prozent auf dann noch 5,8 Millionen Geräte zurückgehen wird.

Canon Imaging will die eingeschlagene Strategie vorsetzen und zukünftig weiterhin auf das gewinnbringende EOS R-System setzen. Im Fokus sind dabei Profi-Fotografen und fortgeschrittene Amateure, wo Canon nach wie vor eine solide Nachfrage sieht.

Hinweise auf neue Kameramodelle in diesem Jahr gibt der Geschäftsbericht nicht. Offenbar plant Canon in 2021 vor allem das Line-Up an RF-Objektiven zu erweitern.