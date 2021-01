Die Rainbow RGBWW LEDs von Walimex pro bringen Farbe ins Bild

Mit den neuen RGB LED-Leuchten der Walimex pro Rainbow-Serie eröffnet WALSER Fotografen und Videografen die Möglichkeit, schnell und einfach Farblicht an ihren Sets zu nutzen. Die Rainbow-Serie von Farb-Dauerlicht startet mit drei Produkten: Zwei Studio-Flächenleuchten für großflächige Beleuchtung sowie eine akkubetriebene Handheld-Leuchte für Lichtakzente oder enge Gegebenheiten, zum Beispiel bei Dreharbeiten in Fahrzeugen.

Die RGBWW-Dauerlicht-Leuchten der Rainbow-Serie verfügen über Farb-LEDs, deren Rot-, Grün- und Blau-Anteile frei mischbar sind. Hinzu kommen je eine warmweiße und eine kaltweiße LED pro Einheit. Dies ermöglicht das Mischen von Farben, Zumischen von Weißlicht, Weißlicht in verschiedenen Farbtemperaturen, und das alles bei dimmbarer Helligkeit.

Alle Leuchten sind einfach über die kostenlose Walimex pro Rainbow LED App für Android und iOS steuerbar und können per Akku betrieben werden. Auch verfügen alle Leuchten über vorinstallierte Programme, sogenannte „Cycle Effects“. Diese Lichtabläufe können Lichtsituationen verschiedenster Art simulieren, so zum Beispiel Kaminfeuer, Blitz(licht)gewitter, Polizeiauto oder Feuerwerk. Die Effekte können modifiziert werden.

Die leistungsstarken Studio-Flächenleuchten Rainbow RGBWW 50 W und Rainbow RGBWW 100 W bieten eine große Leuchtfläche sowie Abschirmklappen zur Lichtgestaltung. Sie können direkt am Gerät gesteuert werden, von fern per App oder per DMX. Die Leuchten und die App erlauben das Speichern von Favoriten. Mit DMX können eigene Effektabläufe definiert und abgespielt werden.

Die Stromversorgung erfolgt über das beiliegende Netzteil oder per V-Mount-Akku (separat erhältlich). Über eine klassische Spigot-Fassung finden sie auf Lampenstativen Platz, sie können aber auch hängend montiert werden. Die Leuchten eignen sich besonders zum Fluten von Hintergründen oder Motiven mit Weiß- und Farblicht.

Die besonders mobile und handliche Rainbow Pocket mit 12 W hat einen Diffusor und ein Wabengitter im Lieferumfang, mit der die Lichtcharakteristik beeinflusst werden kann. Gesteuert wird die Leuchte am Gerät oder ebenfalls über die Rainbow-App.

Die Stromversorgung erfolgt über den internen Akku, der über ein USB-C-Kabel geladen wird. Über ihre 1/4 Zoll Gewindebohrung kann die Leuchte leicht für on-camera Nutzung auf den mitgelieferten Kugelkopf montiert werden. Die kleine Pocket Rainbow ist ideal für die Setzung von Lichtakzenten mit Weiß- und Farblicht.

Mit der Walimex pro Rainbow LED App lassen sich die obengenannten Leuchten über Bluetooth Funktechnologie fernsteuern. In der App können mehrere Leuchten verwaltet, gruppiert und gleichzeitig gesteuert werden. Auch erlaubt die App das Speichern von Favoriten. Diese können dann mit einem Fingertippen aufgerufen werden.

Die Rainbow-Leuchten sind ab sofort bestellbar. Die App kann über den Play Store sowie den App Store kostenlos bezogen werden. Der Link zur App findet sich in der Gebrauchsanleitung jeder Rainbow-Leuchte.

Walimex pro Rainbow 50W LED-RGBWW Flächenleuchte

UVP: € 299,- Lieferbar: ab sofort

Walimex pro Rainbow 100W LED-RGBWW Flächenleuchte

UVP: € 499,- Lieferbar: ab sofort

Walimex pro Rainbow Pocket LED-RGBWW

UVP: € 129,90 Lieferbar: ab sofort