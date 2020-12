Von Canon kommt mit dem Pixma TS3450 ein günstiges 3-in-1-Gerät, das druckt, scannt und kopiert. Damit sich der Multifunktionsdrucker auch optisch bestens in Home Office einfügt, biete Canon ihn in drei Design-Varianten an. Die Pixma TS3450 Serie soll im Januar 2021 auf den Markt kommen für je rund 75 Euro. Pressemitteilung von Canon Deutschland: