75 Jahre PHOTO PRESSE: Deutschlands traditionsreichste Fotozeitschrift feiert Jubiläum mit großer Sonderausgabe

Im Dezember 1945 wurde die ­PHOTO PRESSE gegründet. 75 Jahre später feiert das Magazin für professionelle Fotografie in einer besonderen Jubiläumsausgabe diesen historischen Meilenstein.

Was bewegt eigentlich jemanden, im Jahr 1945 in einem in Trümmer liegenden Land, in dem wenige Monate vorher noch jeden Tag und jede Nacht Bombenteppiche niedergingen, eine neue Fotozeitung zu gründen? Die Gründer der PHOTO PRESSE zeichnete unternehmerischer Mut, das Vertrauen auf die positive Zukunft der Fotobranche und der Glaube an das Geschäfts­modell qualitativ hochwertiger Kommunikation aus. Und sie sollten Recht behalten.

Dezember 2020. Nach exakt 75 Jahren steht die PHOTO PRESSE – immer noch – voll im Saft. Erscheinungsbild, Erscheinungsweise und inhaltliche Ausrichtung haben sich in den vergangenen siebeneinhalb Jahrzehnten ebenso verändert wie die Herausgeber- und Eigentumsverhältnisse, doch der Markenkern ist immer der Gleiche geblieben. “Unser primäres Anliegen ist es auch in Zukunft, den Leserinnen und Lesern durch starke Meinung und kompetente Inhalte ein Leitbild der professionellen Imagingbranche zu bieten und den Markt im Rahmen unserer Möglichkeiten mitzugestalten”, so Herausgeber Wolfgang Heinen.

Anlässlich des Jubiläums widmet sich die Redaktion der PHOTO PRESSE rund um Chefredakteur Ben Lorenz der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Imagingbranche. Auf über 90 Seiten werden die wichtigsten Facetten des Marktes aufwändig recherchiert beleuchtet, starke Meinungen präsentiert und von ausgewiesenen Experten interessante Ausblicke auf die Zukunft des Professional Imaging geworfen.

Mit der Gründung der “PHOTO PRESSE Hall of Fame” anlässlich des Jubiläums ehrt das Traditions-Magazin herausragende Leistungen von Personen und Institutionen für die Imagingbranche seit 1945. Diese Auszeichnung wird ab jetzt jedes Jahr an weitere Protagonisten vergeben. Weitere inhaltliche Höhepunkte der PHOTO PRESSE 75-Jahre-Ausgabe sind unter anderem die schönsten Werbeanzeigen, die wichtigsten Technologien, die größten Erfolge und auch die größten Flops des Marktes. “75 Jahre PHOTO PRESSE sind die einmalige Dokumentation der nationalen und internationalen Imaging-Szene über siebeneinhalb Dekaden und damit durchaus von historischer Bedeutung. Die weitere Mitgestaltung der professionellen Foto- und Videoszene, ganz besonders im Sinne der Fotografinnen und Fotografen, bleibt unserer publizistischer Auftrag”, so Wolfgang Heinen.

Die umfangreiche Jubiläumsausgabe PHOTO PRESSE 12/20 erscheint in hochwertigem Druck, in drei verschiedenen Cover-Farbvarianten und mit Goldfolie veredelt am 26. November – und ist direkt über https://meinfotokiosk.de/ erhältlich.