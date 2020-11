Am letzten Freitag des Novembers startet in den USA traditionell das Weihnachtsgeschäft. Mehr Sonderangebote gibt es nie, die Rabatte sind gewaltig. Längst ist Rabattwelle auch hierzulande angekommen. Der Bildbearbeitungsspezialist DxO ist dieses Jahr auch dabei – mit Nachlässen von bis zu 50 Prozent. Das Angebot gilt noch bis zum „Cyber Monday“ am 30. November.

Zum Black Friday halbiert DxO seine Preise für fast alles. Etwa für die erst kürzlich vorgestellte Nik Collection 3.3 – sie gibt es noch bis einschließlich kommenden Montag für 74,99 Euro statt regulär 149 Euro.

Oder der Raw-Konverter und Bildeditor PhotoLab 4 mit seiner hervorragenden Rauschreduzierung DeepPrime. Die Essential Edition gibt es zum Black Friday ebenfalls zum halben Preis – für 64,99 Euro statt sonst 129 Euro. 80 Euro spart, wer sich für die Elite Edition entscheidet, sie gibt es jetzt für kurze Zeit für 119,99 Euro.

Halbiert hat DxO auch die Preise für die Plug-In-Sammlung FilmPack sowie die Perspektivkorrektur ViewPoint– beides gibt noch bis einschließlich kommenden Montag für 39,99 Euro statt regulär 79 Euro.

Übrigens: Die halbierten Preise gibt es auch für fast alle Updates älterer Software-Versionen von DxO – schauen Sie doch einfach einmal im Shop von DxO vorbei.