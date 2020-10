Adobe hat eine neue Photoshop-Version veröffentlicht, sie erhält mächtige neue Funktionen. So halten in Photoshop 2021 Neural-Filter Einzug, die zum Beispiel die Porträt-Retusche automatisieren. Ebenfalls neu sind Funktionen zur automatischen Auswahl und Ersetzen des Himmels. In Photoshop für iPad ist es jetzt unter anderem möglich, die Bildgröße zu ändern.

Beim diesjährigen Herbst-Update für Photoshop hat Adobe nicht geknausert. Photoshop 2021, die jetzt veröffentlichte Desktop-Version des Bildbearbeitungsprogramms, bekommt mächtige neue Funktionen.

Die wohl größte und wichtigste Neuerung: Neural-Filter. Die KI-basierten Filter erledigen komplexe Aufgabe vollautomatisch, geben dem Bildbearbeiter jedoch viele Eingriffsmöglichkeiten. Neural-Filter stellt zum Beispiel Funktionen zur Hautglättung oder Porträt-Retusche bereit. Ein anderer Filter überträgt den Stil von Gemälden auf ein Foto, sodass dieses aus dem Atelier eines Gauguin, van Gogh oder Munch zu stammen scheint.

Ebenfalls neu ist die Funktion „Himmel austauschen“. Sie findet automatisch den Himmel im Bild und ersetzt ihn durch eine der mitgelieferten Vorlagen. Helligkeit und Farbtemperatur des eingesetzten Himmels lassen sich anpassen, Photoshop gibt alles nicht-destruktiv in Ebenen und Einstellungsebenen aus. Dieselbe Technologie bildet übrigens die Basis für den ebenfalls neuen Befehl „Himmel auswählen“.

Auch ganz allgemein hat Adobe die Assistenten für automatisches Auswählen verbessert, etwa beim Erkennen feinster Härchen. Verbessert wurde zudem die Plug-In-Verwaltung, Smart-Objekte lassen sich jetzt mit einem Mausklick in ihren Originalzustand zurückversetzen. Und eher grafisch orientierte Photoshopper wird freuen, dass es mit dem aktuellen Update bei der Umwandlung von Bildinhalten in Muster eine Vorschau gibt.

Weitere Neuerungen betreffen die Cloud-Dokumente, die sich nun auch offline verfügbar schalten lassen. Photoshop für iPad kann jetzt die Bildgröße ändern und bietet die Möglichkeit zum Livestreaming.