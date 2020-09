Leica V-Lux 5 Explorer Kit:

Die ideale Ausrüstung für Reise-, Sport- und Outdoor-Fotografie ist ab sofort als Set erhältlich.

Wetzlar, 24. September 2020. Die universelle Kompaktkamera für Reise-, Natur- und Sportfotografie Leica V-Lux 5 wird ab sofort als Set mit ergänzendem Zubehör angeboten. Im Lieferumfang ist neben der Kamera eine Systemtasche aus der „Hadley“ Taschenkollektion von Billingham enthalten – das Modell „Hadley Digital“ in der Farbkombination „Imperial Blue Canvas / Tan Leather“. Die kompakte Tasche zeichnet sich durch Stil und Funktionalität aus. Mit cleveren Details und aus wasserabweisendem Material gefertigt, bietet sie optimalen Schutz und ausreichend Platz für die Aufbewahrung der Ausrüstung. Ein Tragriemen „Leica Rope Strap Glowing Red designed by COOPH“ ergänzt das V-Lux 5 Explorer Kit. Aus Kletterseil-Material gefertigt und mit Leder-Elementen versehen, ist dieser robust und elegant zugleich. Er ermöglicht den sicheren und bequemen Transport der Kamera und rundet das Reise-Set damit perfekt ab.

Das Leica V-Lux 5 Explorer Kit ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1395 Euro erhältlich.

Die Kompaktkamera Leica V-Lux 5 im Set entspricht in allen technischen Spezifikationen dem Serienmodell und überzeugt mit einem umfangreichen Ausstattungspaket, vielseitigen Funktionen und einem intuitiven Bedienkonzept. Ob auf Reisen, beim Sport oder bei anderen Outdoor-Abenteuern – die Leica V-Lux 5 ist die perfekte Kamera, um fotografische Erinnerungen in perfekter Bildqualität festzuhalten. Mit ihrer enormen Brennweitenspanne von 25 bis 400 mm deckt sie jede fotografische Situation von Weitwinkel- über Standard- und Supertele- bis hin zu Makrofotografie mit einem Abstand von nur 3 cm ab. Dank schnellem Autofokus erfasst sie zuverlässig jedes Motiv und ist mit ihrer Serienbildfunktion von bis zu 12 Bildern in der Sekunde bei voller Auflösung auch für Sport- und Tieraufnahmen die perfekte Wahl. Ergänzt wird das Leistungspaket durch die Videofunktion, mit der sich Videoaufnahmen im digitalen High-Definition-Video-Format 4K aufzeichnen lassen und bewegte Bilder so zu lebensechten Erinnerungen werden.