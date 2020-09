Lowepro ProTactic: robust, vielseitig und modular – die neuen Modelle der beliebten Outdoor-Serie

Köln, 25. September 2020 – Lowepro, führender Hersteller von Kamerataschen, Rucksäcken und Trolleys zum Schutz von fotografischem und digitalem Equipment, präsentiert die Erweiterung der beliebten ProTactic-Kollektion um vier neue Tragelösungen. Neben zwei Holstern (ProTactic TLZ 70 AW und TLZ 75 AW) wird die Serie um den Rucksack ProTactic BP 300 AW II sowie die Messengertasche ProTactic MG 160 AW II ergänzt. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Schutzausrüstungslösungen für Fotografen beweist Lowepro jetzt einmal mehr, dass sie die Anforderungen und Ansprüche der Kunden ernst nehmen und die Produktportfolios dahingehend ständig optimieren und erweitern. Die neuen Produkte der ProTactic-Reihe wurden speziell für fortgeschrittene und professionelle Fotografen entwickelt und sind alles, was eine hochwertige Kameratasche sein sollte: robust, vielseitig und modular nutzbar.

QuickShelf-System sorgt für flexible Inneneinteilung

Mit dem neuen ProTactic BP 300 AW II-Rucksack und der MG 160 AW II-Messengertasche hebt Lowepro die Modularität nun noch einmal auf ein neues Level, indem bei beiden Modellen das bereits vom FreeLine-Rucksack bekannte herausnehmbare QuickShelf™-Einteilungssystem hinzugefügt wurde. Um in Sekundenschnelle einen noch größeren Stauraum zu generieren, nimmt man einfach das komplette Innenteil mit Trennwänden heraus.

Das durch die ProTactic-Serie bekannte SlipLock™-System ermöglicht dank Schlaufen und Laschen das einfache Befestigen von Beuteln und kleineren Taschen an Rucksäcken oder großen Taschen. Fotografen erweitern ihr zu transportierendes Equipment so kinderleicht. Die CradleFit™-Laptop-Aufbewahrung sichert den tragbaren Computer in der Tasche. Je nach Ausführung fasst das eigens konstruierte Fach einen 13- oder 15-Zoll-Laptop. Wer den ganzen Tag mit schwerem Equipment unterwegs ist, sehnt sich vor allem nach einem hohen Tragekomfort. Lowepros patentierte Hülle, das Allwetter AW Cover™, ist eine innovative Lösung zum Schutz vor Regen, Schnee, Staub und Sand und kann bei Bedarf zusammengefaltet und verstaut werden. Dank der ActiveZone™-Technologie bieten die ProTactic-Rucksäcke und Messengertaschen gezielte Unterstützung für Schulterblätter, Lendenwirbel und Taille und ermöglichen dadurch einen hohen Komfort. Die Rückwand des Rucksacks sorgt für Belüftung und enthält einen Trolley-Gurt zur sicheren Befestigung am Koffer. Für noch mehr Komfort und Stabilität verfügt der neue ProTactic BP 300 AW II über einen Brustgurt und die MG 160 AW II über einen leicht verstellbaren Schultergurt, mit dem die Tasche auf drei Arten getragen werden kann: hoch auf der Schulter für agile Bewegungen, hoch auf dem Rücken mit einem gekreuzten Stabilisierungsgurt, ideal auch für Fahrradfahrer; oder tief in der Hüfte zum einfachen Wechseln der Objektive.

Maximaler Stauraum bei voller Flexibilität – die neuen Modelle im Überblick:

ProTactic BP 300 AW II: Dieser leistungsstarke Rucksack ermöglicht eine 50/50-Aufteilung des Stauraums für Fotoausrüstung und persönliche Dinge. Der Innenraum ist dank des herausnehmbaren QuickShelf™ Systems anpassbar in puncto Stauraum. Er fasst beispielsweise eine Sony Alpha 9 mit 70/200 mm f/2.8 Objektiv und zwei bis drei zusätzlichen Objektiven. Darüber hinaus bietet der Rucksack Zugang von beiden Seiten sowie von oben. Ein eigenes Laptop-Fach beherbergt einen Laptop bis zu 15 Zoll.

ProTactic MG 160 AW II: Die neue Umhängetasche mit individueller Aufteilung des Stauraums für Fotoausrüstung und persönliche Dinge und noch anpassungsfähigerem Innenraum verfügt über Befestigungspunkte für ein Stativ in Reisegröße sowie Anbringungsmöglichkeiten für noch mehr Zubehör. Die Tasche fasst beispielweise eine Canon 5D Mark IV mit Standard-Zoomobjektiv sowie DJI Mavic Pro mit Sender und Ladegerät. Der Zugriff erfolgt über den Deckel mit formgepresster Schutzklappe. Die Gurtlänge lässt sich kinderleicht und variabel einstellen. Das Laptop-Fach schützt einen Laptop bis zu 13 Zoll.

ProTactic TLZ 70 AW und ProTactic TLZ 75 AW: Die beiden Kameraholster bieten Platz für eine DSLR-Kamera mit Batteriegriff und Objektiv 24-70 mm f/2.8 samt Gegenlichtblende (TLZ 70 AW) sowie für eine DSLR mit 70-200 mm f/2.8 samt Gegenlichtblende (TLZ 75 AW). Die Toploader können auf vier Arten getragen werden: als Schultertasche, wie ein Holster, vor der Brust oder am Gürtel. Zusätzlich zum Schultergurt wird auch ein Hüftgurt mitgeliefert, das Brustgeschirr kann auch unter den Gurten eines Rucksacks getragen werden. Beide Modelle haben unabhängig vom Hauptfach zusätzliche, separate Staufächer im Deckel. Die Toploader sind kompatibel mit modularem Zubehör für Produkte der ProTactic-Kollektion. Das Gesamtvolumen beträgt bei der kleineren Variante vier, bei der größeren sechs Liter.

Key-Facts zur ProTactic-Serie: