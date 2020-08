Perfekt für Landschafts- und Architekturfotografie

Rollei präsentiert zwei neue Premium-Rundfilter: ND2000 und ND4000

Die Rollei-Familie der stabilen Filter aus robustem Gorilla®-Glas bekommt zwei neue Mitglieder. Die neuen Rundfilter ND2000 und ND4000 überzeugen mit höchster Farbtreue und extrem verminderten Reflexionen.

Hamburg/Norderstedt, 25.08.20 – Rollei erweitert sein Sortiment um zwei weitere Rundfilter: ND2000 (11 Stops / 3,3) und ND4000 (12 Stops / 3,6). Die beiden Neutraldichtefilter eignen sich besonders für Landschafts- und Architekturfotografie, da sie Wolkenzüge und Wasser wunderbar weichzeichnen und unerwünschte, bewegende Elemente auf einem Bild verschwinden lassen, wie beispielsweise Menschen auf einem belebten Platz.



Wie alle Premium-Rundfilter von Rollei sind auch die beiden neuen Modelle aus extrem robustem Gorilla®-Glas, das äußerst strapazierfähig ist, eine hohe Lichtdurchlässigkeit aufweist und optische Verzerrungen verhindert. Zusätzlich sind die Filter mit dem speziellen „Luminance Coating“ versehen, das höchste Farbtreue und geringste Reflexionen bietet. Beide neuen Schraubfilter sind bestens für den Outdoor-Einsatz geeignet.



Erhältlich sind die beiden neuen Filter in den Größen 67 mm, 72 mm, 77 mm und 82 mm. Zum Launch der ND-Filter bietet Rollei den unschlagbaren Einführungspreis von 29,09 € (UVP 67,89 €) unter https://www.rollei.de/graufilter-nd2000-67mm-premium-26155-de-eur sowie den ND4000 unter https://www.rollei.de/graufilter-nd4000-67mm-premium-26477-de-eur.



Alle Filter von Rollei sind „Engineered & Quality Controlled In Germany“ und halten sich somit an enge technische Vorgaben, die durch spezielle Messverfahren und individuelle Qualitätskontrollen entstanden sind. Die Rollei-Premium-Linie umfasst ND-Filter, Polfilter und schützende UV-Filter. Das gesamte Rundfilter-Sortiment ist unter https://www.rollei.de/foto-filter/schraubfilter zu finden.