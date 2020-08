Der RXD-Schrittmotor (Rapid eXtra-silent stepping Drive) stellt das Objektiv angenehm leise scharf. Und schnell ist er zudem. Lediglich beim Nachführen auf rasante Objekte hatte meine Alpha 7R III mit dem Tamron 28-200mm f2.8-5.6 Di III RXD bisweilen Probleme. Ein echtes Sport-Objektiv ist das Tamron-Zoom vielleicht nicht, für den schnellen Schnappschuss taugt es aber allemal.

Erfreulich kurz ist die Naheinstellgrenze des Tamron 28-200mm f2.8-5.6 Di III RXD – selbst am langen Tele-Ende. Dort erzielt das Objektiv einen Abbildungsmaßstab von 1:3,8. Bei 28 Millimeter beträgt die Nahdistanz lediglich 19 Zentimeter, daraus resultiert ein Abbildungsmaßstab von 1:3,1.

Abbildungsqualität

Handling und Verarbeitung des Tamron 28-200mm f2.8-5.6 Di III RXD geben keinen Anlass zu Kritik. Gilt das auch für die Bildqualität?

Ausprobiert habe ich das Reisezoom „artgerecht“. Also auf kurzen Reisen und Wochenendausflügen. Und da habe ich wirklich nichts gefunden, was es zu kritisieren gäbe.

Mit den 42 Megapixel der Sony Alpha 7R III hat das Objektiv jedenfalls keine Probleme. Die Schärfe ist hoch, auch bei der Wiedergabe von Farben und Kontrasten schludert das Objektiv keineswegs.

Einzig am kurzen Tele-Ende und bei Offenblende schwächelt das 28-200mm f2.8-5.6 Di III RXD leicht. Feinste Details wie die Blätter eines Baumes wirken etwas verwaschen. Getrübt wird die Detailwiedergabe in diesem Fall auch durch CAs. Zum Glück sind sie nicht stark ausgeprägt und mit wenigen Klicks in Lightroom verschwunden.

Am kurzen Tele-Ende und bei Offenblende nimmt die Detailtreue zu den Rändern hin etwas ab. Aber die leichten Schwächen in der 100%-Ansicht (Klick ins Bild) sind in der Praxis wenig relevant.

Gut gefallen hat mir für ein Zoom seiner Klasse das Bokeh, das das Tamron 28-200mm f2.8-5.6 Di III RXD zeichnet. Spitzlichter im Unscharfen erscheinen weich und ohne harte Abgrenzungen. Auch bei hartem Gegenlicht bleibt alles im grünen Bereich. Das Universal-Zoom von Tamron zeigt Flares und Ghosting die kalte Schulter, die Kontraste bleiben mit Lichtquelle im Bild hoch.

In Sachen Verzeichnung und Vignettierung hat mich das Tamron 28-200mm f2.8-5.6 Di III RXD ebenfalls nicht enttäuscht. Offenbar werden diese Abbildungsfehler per Software korrigiert – entweder direkt in der Kamera oder bei der Raw-Entwicklung in Lightroom.

Mein Fazit

Das Tamron 28-200mm f2.8-5.6 Di III RXD ist ein sympathisches kleines Unversalzoom, das bestens zur Alpha-7-Familie von Sony passt. Ich habe es sehr gerne auf meine Ausflüge mitgenommen. Der Brennweitenbereich von 28 bis 200 Millimeter ist praxisgerecht, die Lichtstärke trotz der kompakten Bauweise erfreulich hoch. Ein Objektiv, das sich für sehr viele Einsatzzwecke eignet – also durchaus die eierlegende Wollmilchsau für unterwegs.