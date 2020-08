Das neue kompakte und leichte Supertelezoom: M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS

Hamburg, 4. August 2020 – Das neue M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS ist die perfekte Ergänzung für mobile OM-D- und PEN-Fotografen. Es überzeugt mit den wetterfesten Eigenschaften der erfolgreichen M.Zuiko PRO-Serie und ist dabei erstaunlich kompakt und leicht – bei einer Brennweite von 200-800 mm*. Diese beeindruckende Leistung kann mit dem M.Zuiko Digital 2x Teleconverter MC-20 auf 1.600 mm* verdoppelt werden. Das neue M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS ist ab Mitte August zu einem Preis von 1.299 EUR / 1.399 CHF verfügbar.

Im Vergleich zu anderen Kamerasystemen sind die Olympus Kameras und M.Zuiko Objektive oftmals nur halb so groß und schwer und damit eine echte Alternative für mobile Fotografen. Die Kombination aus hochauflösenden, leistungsstarken Objektiven mit der weltbesten Bildstabilisierung ermöglicht hochwertige Fotos und Videos in beinahe jeder Situation. Mit seiner beeindruckenden Brennweite im kompakten Format ist das neue M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS perfekt für OM-D und PEN Fotografen, die viel unterwegs sind.

Supertelezoomobjektiv mit einer Brennweite von 1600 mm* in Kombination mit dem optionalen 2x Telekonverter

Das M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS hat eine Brennweite, die der eines 200-800 mm-Objektivs im Kleinbildformat entspricht. Mit dem M.Zuiko Digital 1,4x Teleconverter MC-14 kann diese auf bis zu 1.120 mm* erweitert und mit dem 2x Teleconverter MC-20 sogar auf 1.600 mm* verdoppelt werden. So lassen sich auch weit entfernte oder schwer erreichbare Motive, wie zum Beispiel scheue Vögel, nah heranzoomen und eindrucksvolle Aufnahmen erzielen, die für ein solches Superteleobjektiv einzigartig sind. Die Naheinstellgrenze über den gesamten Zoombereich beträgt 1,3 m und die maximale Bildvergrößerung 0,57x*, was eine hervorragende Telemakroleistung bei der Aufnahme kleiner Motive wie Insekten und Blumen ermöglicht. Focus Stacking** wird ebenfalls unterstützt. Mit dieser Funktion werden mehrere Aufnahmen in verschiedenen Fokuspositionen aufgenommen und automatisch zu einem Foto mit großer Tiefenschärfe zusammengesetzt.

Außergewöhnliche Abbildungsleistung über den gesamten Zoombereich und zuverlässiges staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse

Das optische System besteht aus einer Kombination von vier ED-Linsen (Extra-low Dispersion) zur Unterdrückung von Farbfehlern, zwei Super-HR-Linsen (Super High Refractive Index) und zwei HR-Linsen (High Refractive Index) für eine helle, klare Abbildungsleistung bis zu den Bildrändern über den gesamten Zoombereich. Die ZERO-Vergütung (Zuiko Extra-low Reflection Optical) reduziert Geister- und Streulichter selbst bei schlechten Bedingungen wie beispielsweise im Gegenlicht. Staub-, Spritzwasser- und Frostschutz von der M.Zuiko PRO-Serie: Die effektive hermetische Abdichtung des gesamten Objektivtubus macht das neue Modell absolut zuverlässig, auch in rauen Umgebungen.

Focus Limiter und Bildstabilisierung im Objektiv

Die Innenfokussierung des M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS ermöglicht dank der leichten Fokussierlinsen einen schnellen, hochpräzisen AF. Auch dieses Objektiv ist mit einem Fokusschalter für den schnellen Wechsel zwischen MF und AF sowie einem Fokus Limiter ausgestattet. Letzterer erlaubt es, den AF-Arbeitsbereich aus drei Stufen zu wählen und so, je nach Motiventfernung, leicht zu modifizieren. Außerdem garantiert die Bildstabilisierung im Objektiv eine Kompensation von bis zu 3 EV-Schritten***, ideal für Aufnahmen mit großer Brennweite aus der Hand.

Zubehör

Das M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS ist Teil eines großen Sortiments von M.Zuiko Objektiven und kompatibel mit OM-D und Olympus PEN sowie allen Kameras, die auf dem Micro Four Thirds Standard basieren. Es ist mit dem Schutzfilter PRF-ZD72 PRO und dem Olympus-Dekorring DR-79 kompatibel. Die im Lieferumfang enthaltene Gegenlichtblende LH-76D kann an das M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS und das M.Zuiko Digital ED 40-150 mm F2.8 PRO angeschlossen werden. Und mit dem LSC-1127 ist auch eine passende Objektivtasche erhältlich.

Gewährleistungsverlängerung

Wie bei jeder Olympus Kamera und jedem Objektiv erhält der Käufer eines M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS eine kostenlose sechsmonatige Gewährleistungsverlängerung****, wenn er es auf der Plattform MyOlympus unter http://my.olympus.eu registriert.

* 35-mm-Äquivalent

** Folgende Kameras unterstützen nach einem Firmware-Upgrade Fokus-Stacking mit diesem Objektiv: OM-D E-M1X, OM-D E-M1 Mark III, OM-D E-M1 Mark II, OM-D E-M5 Mark III

*** 400-mm-Brennweite, entsprechend CIPA Standard für zwei Achsen (Yaw und Pitch)

**** Sechs Monate zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung im Erwerbsland