TTArtisan Objektive im exklusiven Vertrieb bei B.I.G.

Der noch sehr junge chinesische Hersteller TTArtisan setzt auf hochwertige Objektive mit extremen Lichtstärken, auf eine robuste Bauweise, auf eine präzise und hochwertige Linsenkonstruktion sowie auf ein edles Finish – und das alles zum attraktiven Preis. Ein Team aus erfolgreichen Ingenieuren, Profi-Fotografen und Visionären bildet dabei die Basis für den wachsenden Erfolg der Marke im asiatischen Raum. Aber auch in Europa sind die Objektive längst kein Geheimtipp mehr. Das extreme Weitwinkelobjektiv TTArtisan 11mm f/2,8 ist neben Leica M und Leica L, auch für Canon RF und Nikon Z erhältlich. Das TTArtisan 21mm f/1,5, das TTArtisan 35mm f/1,4 sowie das besonders lichtstarke TTArtisan 50mm f/0,95 sind ausschließlich für Kameras mit Leica M-Bajonett erhältlich. Passende Objektivadapter bietet TTArtisan aber als Zubehör an. Die manuellen Optiken werden seit April 2020 in Deutschland exklusiv über die B.I.G. GmbH vertrieben und sind im gut sortierten Fachhandel verfügbar.

Weitere Informationen zu den Objektiven und einen Händler in Ihrer Nähe finden Sie unter www.big-photo.de.

TTArtisan 11mm f/2,8 Fisheye für Nikon Z / Sony E (Vollformat) / Canon RF / Leica/Panasonic L

Das TTArtisan 11mm f/2,8 ist ein Ultra-Weitwinkelobjektiv für Vollformat im Alugehäuse und einem Bildwinkel von 180°. Der Fisheye-Look der Aufnahmen überzeugt mit einer beeindruckenden Schärfe und einem tollen Bokeh. Mit der Naheinstellgrenze von 17cm können Sie Ihr Motiv kreativ in Szene setzen. 11 optische Elemente in 7 Gruppen erzeugen eine hohe Abbildungsleistung. Die Blenden- und Fokuseinstellung erfolgt manuell.

Verfügbarkeit und Preise: Erhältlich sind die Objektive ab sofort zum Preis von 249,- € (UVP) im gut sortierten Fotohandel.

TTArtisan M 11mm f/2,8 Fisheye für Leica M

​Das TTArtisan M 11mm f/2,8 ist ein Ultra-Weitwinkelobjektiv für Vollformat mit Leica M-Bajonett, Alugehäuse und einem Bildwinkel von 180°. Der Fisheye-Look der Aufnahmen überzeugt mit einer beeindruckenden Schärfe und einen tollem Bokeh. Mit der Naheinstellgrenze von 17cm können Sie Ihr Motiv kreativ in Szene setzen. 11 optische Elemente in 7 Gruppen erzeugen eine hohe Abbildungsleistung. Die Blenden- und Fokuseinstellung erfolgt manuell.

Verfügbarkeit und Preis: Erhältlich ist das Objektiv ab sofort zum Preis von 369,- € (UVP) im gut sortierten Fotohandel.

TTArtisan M 21mm f/1,5 für Leica M

21mm Weitwinkelobjektiv für Kameras mit Leica M-Bajonett. Mit edlem Metallgehäuse und hochwertiger Verarbeitung bis ins Detail, extremer Lichtstärke f/1,5 für Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen mit kreativem Schärfespiel sowie einem optischen Aufbau von 13 Elementen in 11 Gruppen. Die Blenden- und Fokuseinstellung erfolgt manuell.

Verfügbarkeit und Preis: Erhältlich ist das Objektiv ab sofort zum Preis von 519,- € (UVP) im gut sortierten Fotohandel.

TTArtisan M 35mm f/1,4 für Leica M

Extrem lichtstarkes Objektiv mit weichem Bokeh und robustem Metallgehäuse entwickelt für Streetfotografen, die mit Ihrer Leica die Welt erkunden. Die extreme Lichtstärke f/1,4 ermöglicht wunderschöne und kreative Aufnahmen auch bei Dämmerung. Das ansprechende und hochwertige Design der Linse passt sich sehr gut Ihrer Leica an. Die Blenden- und Fokuseinstellung erfolgt manuell.

Verfügbarkeit und Preis: Erhältlich ist das Objektiv ab sofort zum Preis von 499,- € (UVP) im gut sortierten Fotohandel.

TTArtisan M 50mm f/0,95 für Leica M

Mit der extremen Lichtstärke von f/0,95 empfiehlt sich diese 50mm Festbrennweite als perfekte Lösung für Available Light-Aufnahmen in sehr dunkler Umgebung. Der natürliche Look der Ergebnisse mit sanftem Bokeh erzeugen eine erstaunliche Bildwirkung. Die Naheinstellgrenze liegt hier bei 70cm. Die Blenden- und Fokuseinstellung erfolgt manuell.

Verfügbarkeit und Preis: Erhältlich ist das Objektiv ab sofort zum Preis von 869,- € (UVP) im gut sortierten Fotohandel.

TTArtisan Aufstecksucher zum M 11mm f/2,8 Objektiv

Farbe: schwarz

Abmessungen (DxL): 52x28mm

Gewicht: 37g

Verfügbarkeit und Preis: Erhältlich ist der Aufstecksucher ab sofort zum Preis von 49,95 € (UVP) im gut sortierten Fotohandel.

TTArtisan Objektivadapter Leica M

an Nikon Z / Sony E (Vollformat) / Canon RF / Leica/Panasonic L / Fuji X

Für die einfache, systemübergreifende Objektivnutzung. Um Objektive und Kameragehäuse mit verschiedenen Bajonettanschlüssen kombinieren zu können, ist so ein spezieller Fremdobjektiv- Adapter notwendig. Es ist bei der Kombination zu beachten, dass es dabei keine Übertragung der Autofokus- und der Blendensteuerung gibt. Das Motiv wird von Hand scharf gestellt.

Verfügbarkeit und Preis: Erhältlich ist der Objektivadapter Leica M ab sofort zum Preis von 39,50 € (UVP) im gut sortierten Fotohandel.