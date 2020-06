Olympus gibt beim Kauf einer Festbrennweite bis zu 300 Euro Sofortrabatt – etwa für das ED 300mm F4 IS PRO oder ED 17mm F1.2 PRO. Der Rabatt wird direkt beim Kauf an der Kasse oder im Onlineshop abgezogen. Doch aufgepasst: Die Aktion endet schon Ende der Woche, am 5. Juli. Pressemitteilung von Olympus Deutschland: