PhotoKlassik III-2020: Die Sommer-Lektüre für Analog-Liebhaber ist da

Königswinter, 03.06.2020. Das Prinzip der Camera Obscura ist allen Fotoliebhabern ein Begriff, die erste einfache Erfindung, um mit einer Lochkamera Abbildungen der Realität zu erzeugen. PhotoKlassik beleuchtet dieses simple Prinzip und zeigt interessante Nutzer-Beispiele. Weiter geht es mit einer Kamera-Kaufberatung, sowie mit verschiedenen spannenden Bildgestaltungsthemen. In der aktuellen Ausgabe starten wir eine neue Serie zu Edeldruckverfahren und starten mit der Cyanotypie. Dies und vieles mehr findet sich in der neuen Ausgabe der PhotoKlassik, die ab dem 2.Juni 2020, zum Preis von 9,80 Euro im gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich ist.

Das Prinzip der Camera Obscura ist allen Fotoliebhabern ein Begriff. Die Lochkamera war die erste einfach Erfindung, um Abbildungen der Realität zu erzeugen, ohne optische Linsen. Die neue Ausgabe der PhotoKlassik wirf einen intensiven Blick auf diese Technik und zeigt interessante Nutzerbeispiele.

Eine Kaufberatung für die passende analoge Kamera zeigt den Leserinnen und Lesern, wie und vor allem wo sie nach der passenden Kamera suchen können.

Auch das Thema Bildgestaltung kommt in der aktuellen Ausgabe nicht zu kurz. Im Artikel „Das Erbe der Analog-Ära“ zeigen die Meister der Fotografie durch eine bewusste Verwendung der verschiedenen Bildformate der analogen Fotografie, wie die Bildaussage ganz besonders unterstrichen werden kann.

Mit der Bedeutung des Suchers in der Fotografie geht es weiter. Viele neue digitale Kameras verzichten mittlerweile auf dieses Bauteil. Was der Sucher aber für die Fotografie bedeuten kann, zeigt das nächste spannende Thema in der PhotoKlassik. In Teil 2 der Serie zur Bildgestaltung geht es um das Bedürfnis nach Harmonie und die Möglichkeiten der bewussten Bildkomposition.

Mit Technik geht es weiter. Das neue Digipro-F2-Modell von Gossen ist seit Jahren der Belichtungsmesser für Profi-Fotografen und anspruchsvolle Fotografen. Was das Update leistet, beleuchtet dieser Test.

Die Edeldruckverfahren-Serie beschäftigt sich diesmal mit der Cyanotypie, einer Negativtechnik, bei der belichtete Bereiche je nach Lichteinwirkung dunkel (blau) und unterbelichtete Stellen weiß bleiben.

Sehr künstlerisch erzählt der Agentenroman „Voyageur“, das jüngste Werk des ehemaligen Werbefotografen Ben Bernschneider, eine ganz besondere stimmungsvolle Geschichte. PhotoKlassik klärt die Frage, warum die Leica M6 und ein 35-Millimeter-Objektiv darin eine Schlüsselrolle spielen.

Diese und viele weitere Themen sind in der aktuellen PhotoKlassik II-2020 ab dem 2. Juni 2020 im Zeitschriftenhandel zu finden. Der Einzelpreis liegt bei 9,80 Euro. Alternativ kann die neue Ausgabe, sowie alle bisher erschienenen, ganz einfach auf www.photoklassik.de bestellt werden.

Weitere spannenden Themen rund um die analoge Fotografie sind auch auf Facebook zu finden: www.facebook.com/PhotoKlassik.