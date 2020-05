Canon wird Gründungsmitglied der Partnerschaft für geistiges Eigentum zur Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19

5. Mai 2020

Am 1. Mai hat Canon Inc. bekannt gegeben, dass das Unternehmen der COVID-19 Countermeasure Declaration (Gegenmaßnahmen-Erklärung) als Gründungsmitglied beigetreten ist, um zu einem raschen Ende der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (COVID-19) beizutragen. Gemäß dieser Erklärung hat sich Canon verpflichtet, seine Rechte an geistigem Eigentum gegen Entwicklungs-, Herstellungs- und andere Verfahren nicht durchzusetzen, wenn es deren Ziel ist, die Verbreitung von COVID-19 zu stoppen.

Um die Ausbreitung von COVID-19 zu stoppen, ist es dringend notwendig, dass Wirtschaft, Regierung und Wissenschaft die bestehenden Barrieren überwinden und ihre Kräfte frei von etablierten Denkweisen bündeln. Dies ist erforderlich, um die Entwicklung und Herstellung von therapeutischen Arzneimitteln, Impfstoffen, medizinischen Geräten und Produkten zur Infektionskontrolle zu beschleunigen.

Unterzeichner der Erklärung zur Gegenmaßnahme COVID-19 verpflichten sich, ihre Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster oder Urheberrechte während der Zeit dieser Krise nicht gegen Verfahren geltend zu machen, deren Ziel es ist, unter anderem auch durch Diagnose, Prävention, Eindämmung und Behandlung die Ausbreitung von COVID-19 zu stoppen.

Durch den Wegfall einer komplizierten, zeitaufwendigen Analyse der geistigen Eigentumsrechte der Anmelder und der Lizenzverhandlungen für diese Rechte ebnet diese Erklärung den Weg für die schnellstmögliche Erforschung, Entwicklung und Herstellung der wirksamsten Instrumente zur Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19.

Auf Einladung von Professor Fumihiko Matsuda von der Universität Kyoto und Canon hat sich eine große Anzahl von Industrieorganisationen und Organisationen, die über ein bedeutendes Patentportfolio verfügen, der Erklärung angeschlossen. Die Gründungsmitglieder der Erklärung heißen andere Inhaber von Rechten an geistigem Eigentum willkommen, sich ihnen anzuschließen und weiter zum Ziel beizutragen, die Verbreitung von COVID-19 zu stoppen.