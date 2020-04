DxO kündigt für April 2020 eine kostenlose Webinar-Reihe an, die Sie sich in aller Ruhe zuhause ansehen können

DxO, eines der innovativsten Unternehmen im Bereich Fotografie und Bildbearbeitung, veranstaltet den ganzen April kostenlose Webinare. Melden Sie sich einfach an und sichern Sie sich einen Platz für eines unserer vielen lehrreichen Foto-Webinare. Lehnen Sie sich zurück, während unser renommierter Dozent Ihnen erklärt, wie man beim Fotografieren, Bearbeiten und Erstellen die besten Ergebnisse erzielt.

Diese Webinare eignen sich ideal für Anfänger und erfahrene Fotografen. Sie bieten schrittweise Workflows und Tipps für verschiedene Themenbereiche: von Landschafts- und Naturfotografie bis hin zum Beheben häufiger Fehler nach der Aufnahme des Fotos. Zu unseren professionellen Fotografie-Dozenten zählen DxO Ambassadeur Fabio Antenore, der bekannte Ersteller von YouTube-Inhalten, PhotoJoseph, und Dan Hughes, Lehrkraft am Rochester Institute of Technology.

So haben Sie die Möglichkeit, unsere Sprecher live zu sehen und in Echtzeit Fragen zu stellen. Nach dem Webinar können Sie die vielen Tipps und Techniken an Ihren eigenen Bildern ausprobieren! Um sich anzumelden, wählen Sie eines oder mehrere der Webinare unten aus und nehmen am angegebenen Termin teil.

MEHR ALS GEWÖHNLICHE NATURAUFNAHMEN MIT COLOR EFEX PRO (Sitzung auf Englisch)

Dozent: Dan Hughes

Dienstag, 7. April – 19:00 Uhr CEST

ANMELDEN >>

ENTHÜLLEN VON DETAILS IN DUNKLEN UND HELLEN BEREICHEN MIT SMART LIGHTING VON DxO PHOTOLAB 3 (Sitzung auf Englisch)

Dozent: PhotoJoseph

Donnerstag, 9. April – 19:00 Uhr CEST

ANMELDEN >>

DIE NIK COLLECTION 2.5 BY DxO IN AKTION MIT AFFINITY PHOTO 1.8 (Sitzung auf Englisch)

Dozent: PhotoJoseph

Dienstag, 14. April – 19:00 Uhr CEST

ANMELDEN >>

KREATIVE MÖGLICHKEITEN ZUR OPTIMIERUNG VON FARBE UND DRAMATIK MIT VIVEZA IN DER NIK COLLECTION BY DxO (Sitzung auf Englisch)

Dozent: Dan Hughes

Donnerstag, 16. April – 19:00 Uhr CEST

ANMELDEN >>

EINBLICK IN DIE HYPERREALE LANDSCHAFTSFOTOGRAFIE MIT DER NIK COLLECTION BY DxO (Sitzung auf Englisch)

Mit DxO Ambassadeur Fabio Antenore

Dozentin: Laurie Rubin

Donnerstag, 23. April – 20:00 CEST

ANMELDEN >>