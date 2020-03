Trendfarbe Cognac – edel und zeitlos

Neu: Ergonomische Kameragurte von EDDYCAM in der Trendfarbe 2020

Geisenheim, 20. März 2020 – Ob auf der Fashion-Week in New York, Mailand oder Paris – Jacken und Accessoires in Cognacnuancen sind die Farbtupfer der Saison. Internationale Designer zeigten, wie praktisch sich die Trendfarbe in verschiedenen Stilrichtungen und Outfits kombinieren lässt. Neben Schwarz und Weiß ist Cognac ein echtes Multitalent. Die Farbe ist nicht nur elegant, sondern auch etwas für echte Kenner – das weiß auch Edlef Wienen. Ab sofort gibt es die ergonomischen Kameragurte und Handschlaufen von EDDYCAM (www.eddycam.com) in der Farbkombination Cognac/Natur.

EDDYCAM – Individualität ist Trumpf

Edlef Wienen kennt die Bedürfnisse anspruchsvoller Fotografen und hat eine breite Kollektion an ergonomischen Kamera- und Schultergurten sowie Handschlaufen aus feinstem Elchleder entwickelt, die auf ganzer Linie überzeugen. Kein anderes Leder ist so strapazierfähig und atmungsaktiv, wie das bis zu 2,2 mm dicke Elchleder. Egal, ob drückende Hitze, eisige Kälte oder hohe Luftfeuchtigkeit – die hochwertigen EDDYCAM Gurte können von Fotoenthusiasten überall eingesetzt werden, färben nicht ab und sind leicht zu pflegen. Qualität und Wertigkeit werden bei EDDYCAM großgeschrieben.

Cognacfarbende Kameragurte – ein Stilbekenntnis

In der Liga der wichtigsten Trends des Jahres bewegen sich Accessoires in Cognacnuancen. Sie sind nicht nur echte Multitalente, die sich perfekt mit Navy, Kirschrot oder Grün kombinieren lassen, sondern passen auch zum wachsenden Bewusstsein für Beständigkeit. Ab sofort gibt es die hochwertigen EDDYCAM Gurte auch im trendigen Cognac. Je nach Gewicht der Kamera bzw. des Fernglases gibt es die Kameragurte in 33 mm, 35 mm und 50 mm Breite. Sie sind jeweils außen in cognac-braunem und innen in narturfarbendem durchgefärbten Elchleder designt. Die naturfarbene Kontrastnaht unterstreicht den stilvollen Auftritt.

Da mancher Fotograf auf seinen Shootings die Kamera lieber fest in der Hand hält, hat Edlef Wienen auch eine Handschlaufe in dieser neuen Farbkombination entworfen.

Preis (UVP):

EDDYCAM Handschlaufe Sling 1 (für Kameras und Ferngläser bis max. 3 kg): 139,– €

EDDYCAM Kameragurt 33 mm (für leichte Kameras und Ferngläser bis max. 800 g): 129,– €

EDDYCAM Kameragurt 35 mm (für Systemkameras und Ferngläser bis max. 1,2 kg: 199,– €

EDDYCAM Kameragurt 50 mm (für Systemkameras mit Objektiv und Ferngläser bis max. 3 kg): 219,– €