Das Symbol der nächsten Generation: Fujifilm präsentiert seine Sofortbildkamera instax mini 11

Noch simpler, noch smarter, noch schöner

Düsseldorf, 26. Februar 2020 – Fujifilm verleiht seiner Ikone unter den So fortbildkameraseinen neuen Look. Auf das weltweit erfolgreiche Trendprodukt, die instax mini 9, folgt im Frühjahr dieses Jahres die instax mini 11. Als Symbol der nächsten Generation ist die neue Sofortbildkamera in fünf modernen Farben ab Mitte März 2020 für 79,Euro im Handelerhältlich.

Die Rückkehr der Fujifilm Sofortbildfotografie im Jahr 2009 nach Deutschland war der Auftakt einer wahren Erfolgsgeschichte. Seither hat sich Fujifilm mit seinem gesamten instax-Sortiment im Segment der Sofortbildfotografie als weltweiter Marktführer etabliert. So blickt Fujifilm auch in Deutschland auf eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte mit hierzulande über 1,4 Mio vermarkteten instax Devices zurück.

Jetzt schreibt Fujifilm seine Erfolgsgeschichte weiter und präsentiert exakt elf Jahre nach seiner Rückkehr nach Deutschland mit der instax mini 11 ein Nachfolgemodell für die beliebte und stilprägende Sofortbildkamera instax mini 9.

Im optischen Design geht Fujifilm wie schon bei seinen vorherigen Modellen mit den Trends der Zeit.Die instax mini 11 ist in fünf pastellig anmutenden Farbtönen erhältlich: Sky-Blue, Charcoal-Gray, Blush-Pink, Lilac-Purple und Ice-White. Zudem ist es zum ersten Mal möglich, den Auslöser mit unterschiedlichen Farben optisch aufzuwerten. So ermöglicht es Fujifilm seinen Kunden, die Fujifilm instax Produkte zu individualisieren und eine noch größere Identifikation mit der Marke „instax“ herzustellen.

Aus technischer Sicht ist die instax mini 11 noch benutzerfreundlicher als ihr Vorgänger. Dank einer automatischen Helligkeitseinstellung ist eine noch höhere Bildqualität im instax mini Format (62x46mm) gewährleistet. Außerdem bietet die instax mini 11 dank eines integrierten Spiegels sowie verstellbares Objektiv eine noch einfachere Nutzung der Selfie-Funktion – noch nie warenSelbstportraits mit Sofortbildkameras leichter zu schießen. Insgesamt ist die instax mini 11 etwas schmaler und leichter als die instax mini 9, was ebenfalls für eine noch bessere Nutzerfreundlichkeitspricht.

Mit einer Abmessung von 107,6mm x 121,2mm x 67,3mm und leichten 293g, sowie ihrerkomfortablen Bedienbarkeit, ist die instax mini 11 der perfekte Begleiter im Alltag. Sie ist ein „Must-have“ für alle Sofortbildliebhaber, die auch stylish ein Statement setzen wollen. Erhältlich ist die instaxmini 11 in fünf verschiedenen Pastellfarben, darunter Sky-Blue, Charcoal-Gray, Blush-Pink, Lilac-Purple und Ice-White. Die instax mini 11 ist mit allen instax mini Sofortbildfilmen kompatibel und ab Mitte März 2020 für 79,Euro (UVP) im Handel erhältlich.