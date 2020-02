LOWEPRO WHISTLER RL 400 AW II

Robuster Profi-Rollkoffer in Handgepäckgröße – für sicheren Schutz auf jeder Reise.

Köln, Februar 2020 – Lowepro, führender Hersteller von Kamerataschen, Rucksäcken und Trolleys zum Schutz von fotografischem und digitalem Equipment, präsentiert den Reise-Rollkoffer Whistler 400 AW II. Das neueste Produkt der Whistler II-Serie vereint die robusten Materialien, das Design und die Langlebigkeit der Whistler-Rucksäcke im Format eines praktischen Rollkoffers, der Fotografen auf jeder Reise begleitet und sich perfekt dafür eignet, eine Profi-DSLR- oder eine spiegellose Kameraausrüstung zu transportieren – mit garantiertem Schutz zu jeder Jahreszeit und Witterung, dank seiner Maße auch im Handgepäck.

Profi-Trolley für das Handgepäck

Der handgepäcktaugliche Whistler RL 400 AW II verfügt über einen herausnehmbaren Kameraeinsatz, dank dem er sich schnell und einfach von einer Foto- und Videoequipment-Tragelösung in einen robusten Reisetrolley umwandeln lässt. Das entnehmbare Kamera-Inlay kann optional per Schlaufe am Griff befestigt werden. Der Rollkoffer ist dadurch auch parallel als Kamera- oder Reisetrolley nutzbar. Er fasst ein Profi-DSLR-Kit (bspw. Canon 5D) mit angesetztem 70-200mm f/2.8-Objektiv, bis zu fünf weiteren Objektiven und Blitzgeräten, sowie einen 15-Zoll-Laptop und ein 10-Zoll-Tablet. Die äußere Reißverschlusstasche am CradleFit™-Laptop-/ Tablet-Fach erleichtert den Zugriff und damit die Arbeit von modernen Kreativen. Wie bei allen Lowepro-Lösungen finden auch persönliche Gegenstände wie Smartphone, Brieftasche und Accessoires Platz. Alternativ können Foto- und Videografen auch ihr Drohnen-Equipment unterbringen: beispielsweise in Form eines Mix-Kits aus einer Sony A9 mit angesetztem 70-200 mm-Objektiv, einer Mavic Pro Drohne samt Controller, vier Objektiven, Blitz und Zubehör. Zwei separat entnehmbare Quick Straps an der Vorderseite ermöglichen dem Nutzer, ein Stativ oder weiteres Zubehör zu befestigen. Das Gesamtvolumen des Whistler 400 AW II beträgt 40 Liter bei einem Eigengewicht von nur vier Kilogramm.

Langlebiger Reisebegleiter

Lowepro-Produkte und speziell die Whistler-Kollektion zeichnen sich seit Jahrzehnten durch extreme Widerstandsfähigkeit aus, so auch der neue Whistler 400 AW II: Robuste Räder mit Urethan-Gewinde, eine formgepresste Kofferschale aus FormShell™ sowie ein einklappbarer Hochleistungsgriff machen das Produkt langlebig. Auch die Stoffe versprechen maximalen Schutz für das Equipment. Das innovative, wetterfeste Nylon 66-Gewebe sowie das für Lowepro bekannte All Weather Cover™ lassen äußere Witterungseinflüsse einfach abprallen.

Verfügbarkeit und Preise

Der Lowepro Whistler 400 AW II ist ab sofort im Handel und online unter www.lowepro.de zum Preis von 356,95 Euro (UVP) erhältlich.