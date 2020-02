Ultimative Mobilität und Vielseitigkeit: M.Zuiko Digital ED 12-45 mm F4.0 PRO

Hamburg, 12. Februar 2020 – Das M.Zuiko Digital ED 12-45 mm F4.0 PRO ist das derzeit weltweit kompakteste und leichteste Standardzoomobjektiv mit konstanter Blende und damit eine hervorragende Ergänzung für die Olympus Kamerasysteme. Fotografen, die viel unterwegs sind, wissen eine leichte Ausrüstung, bei der sie keine Kompromisse hinsichtlich der Bildqualität machen müssen, zu schätzen. Das neue Zoomobjektiv ist, wie alle Modelle der PRO Serie robust, wetterfest und überzeugt mit einer hervorragenden Abbildungsleistung. Der Neuzugang wird ab Ende März 2020 in Schwarz für 649,00 EUR bzw. 799,00 CHF erhältlich sein.

Im Vergleich zu anderen Kamerasystemen sind die Olympus Kameras und M.Zuiko Objektive oftmals nur halb so groß und schwer und damit eine echte Alternative für mobile Fotografen. Die Kombination aus hochauflösenden, leistungsstarken Objektiven mit der weltbesten Bildstabilisierung ermöglicht hochwertige Fotos und Videos in beinahe jeder Situation. Das M.Zuiko Digital ED 12-45 mm F4.0 PRO ist das weltweit kompakteste Objektiv* seiner Klasse.

Das kompakteste und leichteste Design der Welt

Die Objektivkonstruktion des neuen M.Zuiko ED 12-45 mm F4.0 PRO gleicht der des bewährten ED 12-40 mm F2.8 PRO. Die effektive Platzierung von Speziallinsen ist die Grundlage für die weltweit leichteste und kleinste Konstruktion mit einer Brennweite von 24 bis 90 mm (35-mm-Äquivalent). Die ebenfalls kleine und leichte Fokussierlinse sorgt für einen schnellen und präzisen AF zur Erfassung jedes Motivs. Das Gehäuse ist staub-, spritz- sowie frostsicher** und an 9 Stellen versiegelt.

Feste Blende über den gesamten Zoombereich und hohe Auflösung

Asphärische Linsen und die ZERO-Beschichtung (Zuiko Extra-Low Reflection Optical), die eine klare Abbildungsleistung bietet, reduzieren Aberrationen, Geisterbilder und Reflexe. Der Lichtverlust an den Bildrändern wird unterdrückt. So gelingen hochauflösende Bilder mit perfekter Abbildungsleistung bis in den Randbereich. Da der Blendenwert über die gesamte Brennweite konstant bleibt, lässt sich die Belichtung beim Zoomen und Aufnehmen von Videos leicht steuern.

Hervorragende Makrofähigkeiten

Das M.Zuiko ED 12-45 mm F4.0 PRO ist auch für Makroaufnahmen mit einer maximalen Vergrößerung von 0,25x (35-mm-Äquivalent = 0,5x) über den gesamten Zoombereich geeignet. Die Naheinstellgrenze beträgt 12 cm (Weitwinkel) und 23 cm (Tele).

Focus Stacking*** ist ebenfalls möglich. Bei dieser Funktion werden mehrere aufeinanderfolgende Bilder mit verschiedenen Schärfebereichen aufgenommen, die anschließend zu einem Bild mit großer Schärfentiefe zusammengefügt werden.

Gewährleistungsverlängerung

Wie bei jeder Olympus Kamera und jedem Objektiv erhält der Käufer eines M.Zuiko Digital ED 12-45 mm F4.0 PRO eine kostenlose sechsmonatige Gewährleistungsverlängerung****, wenn er es auf der Plattform MyOlympus unter http://my.olympus.eu registriert.

Olympus Zubehör (optional erhältlich)

Das M.Zuiko Digital ED 12-45 mm F4.0 PRO ist Teil eines umfangreichen Sortiments mit mehr als 20 M.Zuiko Objektiven und kompatibel mit OM-D und Olympus PEN sowie allen Kameras, die auf dem Micro Four Thirds Standard basieren. Olympus bietet eine breite Palette an Zubehör, darunter maßgeschneiderte Kamera- und Objektivtaschen, elektronische Blitzgeräte, Audiorecorder und Mikrofone sowie die kostenlose Bildbearbeitungs- und Workflow-Software Olympus Workspace und die Smartphone-App OI.Share.

* Stand 12. Februar 2020. Das weltweit kompakteste und leichteste Standard-Zoomobjektiv mit konstanter Blende.

** In Kombination mit einem staub-, spritz- und frostsicheren Gehäuse der OM-D Serie.

*** Kompatible Kameras: OM-D E-M1 Mark III. Für die folgenden Kameramodelle ist ein Firmware-Update erforderlich: OM-D E-M1X, OM-D E-M1 Mark II, OM-D E-M5 Mark III

**** Sechs Monate zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung im Erwerbsland.