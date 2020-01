LAOWA 4mm f/2,8 Circular Fisheye

NEU: Das einzige Circular Fisheye – jetzt auch für APS-C Kameras

Das LAOWA 4mm f/2,8 Circular Fisheye ist ein einzigartiges 210 Grad Objektiv mit kreisrunder Fisheye-Perspektive. Durch seinen riesigen Bildwinkel lassen sich unglaubliche kreative Effekte erzielen. Ein Fischauge ist kein Objektiv für normale Fotos sondern es macht einfach Spaß. Kreative Fotografen sollten es deshalb immer in der Tasche dabei haben. Nachdem dieses kleine originelle Objektiv bei den MFT-Fotografen eine große Fangemeinde gefunden hat, ist es nun endlich auch für APS-C Kameras lieferbar.

Neben Spaßfotos mit ungewöhnlicher Perspektive lassen sich 360 Grad Panoramafotos mit nur 2 Aufnahmen erstellen. Der extreme Bildwinkel – in Verbindung mit der hohen Lichtstärke – macht das LAOWA 4mm f/2,8 auch für Astrofotografen interessant und das leichte Gewicht ist ideal beim Einsatz mit Drohnen.

Mit einer Baulänge von 25,5mm und nur 45,2mm Durchmesser ist es ultrakompakt und mit seinem Gewicht von lediglich 135 Gramm extrem leicht. So ist es der ideale Begleiter kreativer Fotografen. Es passt in jede Fototasche und fühlt sich auch in der Hosentasche gut aufgehoben.

7 Linsen in 6 Gruppen sorgen für optimale Schärfe. Die Scharfeinstellung erfolgt manuell, ebenso die Blendeneinstellung.

Verfügbarkeit und Preise:

Das LAOWA 4mm f/2,8 Objektiv ist neben dem MFT-Anschluss auch für APS-C Kameras mit den Anschlüssen Sony E, Fuji X und Canon EF-M im gut sortierten Fotohandel zum Preis von 279,- € (UVP) ab Ende Januar 2020 erhältlich.