Das neue Zhongyi Mitakon Creator 85mm f/2.8 1-5X Super Makroobjektiv

Zhongyi Optics (ZY Optics) und Distributor HapaTeam stellen mit dem Zhongyi Mitakon 85mm f/2,8 1-5x ein neues manuelles Super-Makroobjektiv für Vollformatkameras mit bis zu fünffacher Vergrößerung vor. Dieses Super-Makroobjektiv zeichnet sich neben der extremen Vergrößerung durch einen weiten Arbeitsabstand aus. Dieser stellt einen Vorteil besonders beim Fotografieren von Kleintieren und Insekten sowie im Industrie- und Laborbereich dar.

Ein- bis fünffache Vergrößerung

Mit dem neuen Mitakon sind extreme Makroaufnahmen möglich, die von natürlicher Größe (1x) bis hin zu fünffacher Vergrößerung (5x) reichen. Dieser Vergrößerungsmaßstab wird einerseits über die spezielle Auszugsverlängerung, andererseits durch die Veränderung der Brennweite erzielt. So stehen dem Benutzer ein Brennweitenbereich von 25mm für eine fünffache Vergrößerung (5:1) bis 85mm für Aufnahmen in Originalgröße (1:1) zur Verfügung. Dabei ist das Objektiv nur im Makro-Nahbereich nutzbar, eine Fokussierung auf “Unendlich” ist nicht möglich. Der Vorteil dabei ist, dass die Aufnahmen über den gesamten Bildbereich eine kompromisslos hohe Auflösung besitzen und dank des APO-Designs chromatische Aberrationen verhindert werden.

Der gewünschte Abbildungsmaßstab lässt sich am Zoomring durch Änderung der Brennweite (25 bis 85 Millimeter) einstellen. Dabei bleibt die Lichtstärke über den gesamten Brennweitenbereich konstant. Die Einstellung der Blende als auch die Fokussierung erfolgt manuell. Der Vergrößerungsbereich von 1x bis 5x ermöglicht es Fotografen, Motive in verschiedenen Größen aufzunehmen. Benutzer müssen dafür nicht mehr selbst eine geeignete Lösung zusammenbasteln oder Extension Tubes verwenden, um Aufnahmen mit einer derartigen Vergrößerung zu erstellen.

Extra großer Arbeitsabstand

Das Objektiv wurde so konzipiert, dass mit einem für Supermakroobjektive besonders großen Arbeitsabstände aufgenommen werden kann. Der kürzeste Arbeitsabstand bei 5-facher Vergrößerung liegt bei zehn Zentimetern, bei einfacher Vergrößerung (1:1) hingegen bei 27,2 Zentimetern. Dieser Arbeitsabstand ist damit mehrfach größer als bei herkömmlichen Makroobjektiven. Fotografen können so Makroobjekte aufnehmen, ohne ihnen zu nah zu kommen oder sie, im Falle von Insekten, zu vertreiben. Der große Arbeitsabstand bedeutet aber auch, dass die Objekte einfacher und besser ausgeleuchtet werden können.

Das neue Mitakon Supermakroobjektiv hat eine nahezu telezentrische Leistung, was ein großer Vorteil ist, wenn es um Fokusstacking in der Makrofotografie oder um Aufnahmen im industriellen Umfeld geht. Um die Abbildungsleistung im extremen Nahbereich, insbesondere was Kontraste angeht, weiter zu verbessern, können CIR-Pol und UV-Filter aufgeschraubt werden. Zu diesem Zweck ist das Mitakon mit einem 58mm Filtergewinde ausgestattet.

Die optische Konstruktion des Objektivs besteht aus zwölf Elementen, die in acht Gruppen angeordnet sind. Die beeindruckende Auflösung, die damit erzielt wird, erstreckt sich über die gesamte Bildfläche. Chromatische Aberration werden mithilfe des APO-Designs minimiert. Das bedeutet, dass hier spezielle Gläser mit niedrigem Streuungsindex zum Einsatz kommen, die chromatische Aberrationen auf ein Minimum reduzieren.

Mit einem Gewicht von nur 750 Gramm und einer Länge von 6,7 Zentimetern ist das Objektiv perfekt für die Tier- aber auch für industrielle Laboraufnahmen geeignet. Im Vergleich zu anderen Makroobjektiven ist es relativ kompakt konstruiert und ermöglicht Fotografen, extrem feine Motive oder Muster mit unterschiedlichen Größen aufzunehmen. Für eine noch stärkere Vergrößerung können Extension Tubes (z.B. von Meike) oder Faltenbälge eingesetzt werden. Die erzielbare Vergrößerung ist dann auch für wissenschaftliche Zwecke äußerst nützlich.

Das Gehäuse des Mitakon Super-Makroobjektivs ist aus Metall gefertigt, um das Handling zu verbessern und die Haltbarkeit zu erhöhen. Es ist für die Anschlüsse Canon EF, Nikon F, Sony FE, Sony Alpha, Pentax K, Sony E, Micro Four Thirds, Fuji X verfügbar. Eine kostenloses Stativschelle und eine LED-Ringleuchte sind im Lieferumfang enthalten.