Canon: kommt EOS R mit EF-/RF-Hybridbajonett? +++ Fujifilm: in Kürze keine neue Kamera mit CFexpress +++ Leica: Summilux-M 90mm f/1.5 ASPH ist fertig +++ Nikon D6: erste Details durchgesickert +++ Tokina: ATX-M 85mm f/1.8 für Sony FE aufgetaucht.

Arbeitet Canon an einer Spiegellosen mit hybridem EF-/RF-Bajonett? Also an einer Spiegellosen, die auch DSLR-Objektive aufnimmt, ohne dass dafür ein Adapter nötig wäre. Das Gerücht kocht immer mal wieder im Netz hoch, ohne dass Konkretes dazu zu erfahren wäre. Diesmal wird es begleitet von der Spekulation, dass eine EOS R im Stil der EOS-1 das Hybrid-Bajonett erhalten könnte. Eventuell sogar mit 75-Megapixel-Sensor.

Dass Fujifilm bereits in Kürze eine neue Kamera mit Interface für CFexpress-Karten bringen könnte, war ein ganzes heißes Gerücht in den letzten Tagen. Aufgebracht hatte es ProGrade Digital, ein Hersteller von CFexpress-Karten. Dessen registrierte Kunden wurden per E-Mail informiert, dass für Mitte Dezember Kameras beziehungsweise Firmware-Updates von Nikon, Canon und Fujifilm erwartet werden, die mit CFexpress-Karten von ProGrade Digital kompatibel sind. Inzwischen ist Mark Lewis, Markting-Chef bei ProGrade Digital jedoch zurückgerudert: Die Information zu Fujifilm sei falsch, gemeint war Panasonic.

Leica hat offenbar das Summilux-M 90mm f/1.5 ASPH fertig. Das melden die stets gut informierten japanische Gerüchteköche von Nikoshita auf Twitter und zeigen gleich auch noch Fotos vom neuen Objektiv. Erwartet wird es für Anfang 2020.

Dass Nikon das neue Flaggschiff D6 entwickelt, hat das Unternehmen ja bereits bekannt gegeben. Mit Einzelheiten zum kommenden Top-Modell hält sich Nikon allerdings weiterhin sehr zurück. Die wabern dafür umso stärker durch diverse Gerüchteküchen. So soll die D6 einen neuen Sensor mit 24 Megapixel erhalten, der stabilisiert ist. Dem Sucher wird bei 100 Prozent Abdeckung einer Vergrößerung von 0,78x nachgesagt. Ebenfalls auf der Zutatenliste der Gerüchteköche: Video mit 4K 60p und RAW-Aufnahme, deutlich verbessertes AF-System (insbesondere im Live-View-Modus) zwei CFexpress-Kartenschächte. Sogar ein Präsentationsdatum wollen die Gerüchteköche schon kennen: 12. Februar 2020.

Von Tokina wird es offenbar in Kürze ein ATX-M 85mm f/1.8 für Sony FE geben. SonyAlpharumors zeigt jedenfalls ein Foto des Objektivs. Details kennen oder nennen die Gerüchteköche noch nicht, wohl aber wollen sie Preis und Verfügbarkeitsdatum kennen: ab 7. Februar soll das Objektiv demnach zu haben sein, für etwa 550 Euro.