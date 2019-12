Sony hat innerhalb des letzten Jahres in Japan erstmals mehr Kleinbildkameras verkauft als jeder anderer Hersteller. Das geht aus einer Analyse hervor, die das japanische Marktforschungsinstitut BNC jetzt veröffentlicht hat. Nikon hat dagegen im Kleinbildsegment deutlich verloren, Canon musste nur einen leichten Rückgang verzeichnen.

Sony ist der Pionier für spiegellose Kleinbildkameras, Ende 2013 erschienen mit der Alpha 7 und Alpha 7R die ersten Modelle. Sah es lange Zeit so aus, als könnte sich Spiegellos nur schwer gegen DSLR durchsetzen, wird Sony nun zunehmend für seine Pioniertätigkeit belohnt. So hat das Unternehmen zwischen November 2018 und Oktober 2019 in Japan erstmals mehr Kleinbildkameras abgesetzt als jeder anderer Hersteller. Das geht aus einer Marktanalyse hervor, die das Marktforschungsinstitut BNC veröffentlich hat.

Während Sony seinen Marktanteil im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum von 31,6 auf 38 Prozent steigern konnte, musste vor allem Nikon Federn lassen – dessen Marktanteil sank von 29,1 auf 24 Prozent. Der bisherige Platzhirsch Canon ist dagegen mit einem blauen Auge davongekommen und jetzt mit 36 Prozent Marktanteil Nummer 2 in Japan.

Sony ist der einzige Hersteller unter den großen drei, der in Japan sowohl bei der Anzahl der abgesetzten Kameras wie auch beim Umsatz zulegen konnte. Übrigens besonders stark bei den APS-C-Kameras – ein Bereich, in dem Canon und Nikon deutlich verloren haben. Aber auch das Geschäft mit Kompakten und Bridge-Kameras läuft bei Sony deutlich besser als beim Rest.

Rückschlüsse auf die gesamte Marktentwicklung lassen sich auf Basis der Zahlen aus Japan nur sehr bedingt ziehen. Auf dem japanischen Markt spielen laut BNC APS-C-Kameras (DSLR und Spiegellose) eine deutlich größere Rolle als etwa in Deutschland oder den USA. BNC weist zudem daraufhin, dass die letztes Jahr gestarteten spiegellosen Kleinbildkameras von Canon und Nikon das Blatt relativ schnell wieder zuungunsten von Sony wenden könnten.