Neuer Kleinbild-Filmscanner für Stapelverarbeitung

Der neue reflecta PF 135 digitalisiert zehn 35mm Filmstreifen oder 60 Bilder automatisch mit nur einem Klick

+++ Stapelverarbeitung von bis zu zehn 35 mm Filmstreifen +++ Auflösung von ca. 3600 DPI (24 MP) +++ Scanbereich 24 x 36 mm +++ Scandauer ca. 24 Sek/Bild bei 6 MP +++ Farbtiefe 48 Bit +++ LED Lichtquelle (weiß/infrarot) +++ CCD-Bildsensor mit vier Zeilen +++ UVP 799,- Euro inkl. MwSt. +++

Eutingen – 14.11.2019 – Als langjähriger Spezialist für Bilddigitalisierung entwickelt die reflecta GmbH ihr breites Angebot an Film- und Diascannern ständig weiter. Mit dem PF 135 stellt reflecta nun seinen neuesten, kompakten Filmscanner vor, der 35-mm-Filmstreifen von Negativen und Positiven in Farbe und Schwarzweiß digitalisiert – und dies beeindruckend schnell und effizient.Denn der neue reflecta PF 135 wurde für das automatische Scannen und eine bequeme Stapelverarbeitung optimiert und gestattet so die komfortable Digitalisierung von bis zu 60 Bildern, ohne dass eine Überwachung nötig ist. Dabei kann der PF 135 so eingestellt werden, dass er mit nur einem Befehl automatisch bis zu zehn Streifen von sechs Bildern digitalisiert. Scans mit 24 Megapixeln können in hoher Geschwindigkeit und bester Qualität durchgeführt werden. Die Einstellung einer niedrigeren Auflösung von 6 Megapixeln sorgt für eine schnellere Scan-Geschwindigkeit von ca. 24 Sekunden pro Scan.

Der Scanbereich des neuen Filmscanners entspricht den Abmessungen des traditionellen Kleinbildformats, also 24 x 36 mm. Die Scan-Auflösung von bis zu 3600 DPI (24 MP) und die Farbtiefe von bis zu 48 Bit garantieren hochwertigste Scans der Filmstreifen. Dank seiner kompakten Maße von nur 232 x 157 x 128 mm (LxBxH) sowie dem moderaten Gewicht von 1,9 kg passt der reflecta PF 135 nahezu in jede Arbeitsumgebung. Die Stromversorgung erfolgt über den mitgelieferten 12V-Netzadapter. Via USB wird der PF 135 ganz einfach an den Computer angeschlossen.Eingestellt und bedient wird reflecta´s neuer Filmscanner mit der CyberView PF 135-Software, die kostenlos als Download bei reflecta erhältlich ist und die Auswahl zwischen 8- und 16-Bit-Einstellungen, von JPG- oder TIF-Dateiformaten sowie die Steuerung von Helligkeits-, Kontrast- und Farbeinstellungen ermöglicht. Darüber hinaus kann die bewährte MagicTouch-Technologie verwendet werden, um Staub und Kratzer mithilfe eines Infrarot-Scans automatisch zu entfernen. Bei der Einstellung „MultipassXposure“ wird jede Scanzeile mehrfach ausgelesen, was den Detailreichtum der Schattenpartien deutlich verbessert.

Der Lieferumfang des reflecta PF 135: Filmscanner, 12V-Netzteil, USB-Kabel sowie Scansoftware PF 135 (als Download).

Der neue reflecta PF ist ab Mitte November für einen empfohlenen Endkundenpreis von 799,00 Euro inkl. MwSt. im Fachhandel erhältlich.