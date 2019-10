Think Tank hat seine klassische Fototaschenserie Retroperspective überarbeitet. Neu in der Version 2.0 sind bei den fünf Canvastaschen der Familie ein zusätzlicher Reißverschluss zur Sicherung des Hauptdeckels und eine Schlaufe, die die Tasche am Trolley-Handgriff fixiert. Außerdem sind die neuen Taschen wieder in Schwarz zu haben. Die Preise beginnen bei ca. 168 Euro. Pressemitteilung des deutschen Distributors Mamiya Deutschland: