In der aktuellen Ausgabe #91 gibt es viele Themen für den ambitionierten Fotografen und Photoshopper. Zum Beispiel beschäftigt sich Olaf Giermann in einem Premium-Workshop mit der Frage, wie Sie normale Landschaftsfotos in eindrucksvolle Kunstwerke verwandelt. Christian Thieme zeigt einen ganz einfachen Greenscreen-Workflow für schnelle Freisteller. Außerdem vergleicht er die Lightroom-Bildverwaltungsfunktionen mit denen von Adobe Bridge. Die Photoshop-Akademie befasst sich mit den für Fotografen wichtigen Funktionen von Photoshops Zeitleiste. Wir erklären viele Bildeffekte und führen Ateliergespräche mit bekannten Größen der Photoshop-Szene. Dazu gibt es wie immer reichlich Tutorials und Projekte zur Inspiration und zum Nachbauen sowie Tipps und Tricks für Profis.

DOCMA ist seit 2002 die führende deutsche Zeitschrift für kreative Fotografen, die ihre Ideen in Photoshop und Lightroom verwirklichen. Sie erscheint sechs Mal im Jahr und ist im Zeitschriftenhandel sowie im www.docmashop.de erhältlich.