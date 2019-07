Europaweiter Aufruf: An „PrintLife“ beteiligen und Gratis-Print sichern!

Düsseldorf, 24. Juli 2019 Fujifilm ruft Menschen aus ganz Europa auf, Teil der kommenden „PrintLife“-Fotoausstellungen in Großbritannien, Frankreich und der Türkei zu werden: bis Ende August können Fotobegeisterte ihre Bildmotive via Upload auf www.fujifilm-printlife.eu einreichen und sich so die Chance sichern, Bestandteil einer oder aller Ausstellungen zu werden. Ausstellungsorte werden Istanbul (vom 04. bis 13. Oktober 2019), London (vom 24. bis 27. Oktober 2019) und Paris (vom 7. bis 11. November 2019) sein. Als Dankeschön für die Teilnahme erhält jeder ein kostenloses haptisches Foto seines eingereichten Bildmotivs auf original FUJIFILM Fotopapier im Format 20x20 oder 20x30 cm.



Vom Hobby- und Amateurfotografen bis zum semiprofessionellen Fotografen kann jeder sein Bild einsenden – unabhängig davon, ob es mit dem Smartphone oder einer Systemkamera aufgenommen wurde. An welchem Ausstellungsort – Istanbul, London oder Paris – das eigene Bild ausgestellt werden soll, kann jeder Teilnehmer beim Upload selbst bestimmen.

Erfolgskonzept mit Leitgedanken: Fotoausstellungen

Fujifilm startete mit dem erfolgreichen Konzept von Fotoausstellungen im Jahr 2006 in Japan. Schon damals lag den Ausstellungen ein Leitgedanke zugrunde: Menschen für die Wertigkeit von Bildern zu sensibilisieren und sie zu motivieren, ihre Bilder in den Händen zu halten. Heute zählen die Ausstellungen zu den größten Japans und auch weltweit haben sich die Fotoausstellungen erfolgreich etabliert: 2018 zählte Fujifilm weltweit mehr als 100.000 ausgestellte Fotos. Diesen Erfolg möchte Fujifilm mit den „PrintLife“-Ausstellungen in Istanbul (04. bis 13. Oktober 2019), London (24. bis 27. Oktober 2019) und Paris (7. bis 11. November 2019) weiterführen und die Menschen unter dem Motto „Ihr Bild ist es wert, gedruckt zu werden!“ wieder mehr zum Druck ihrer eigenen Fotos animieren.



Weitere Informationen, Upload-Möglichkeit und Teilnahmebedingungen: www.fujifilm-printlife.eu