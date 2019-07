Skylum kündigt heute Luminar 4 für den Herbst 2019 an. Die kommende Version der Workflow-Software wird verstärkt auf Künstliche Intelligenz setzen. Auf diese Weise sollen klassischen Bildbearbeitungsaufgaben deutlich vereinfacht werden – etwa durch den automatischen Austausch von Himmelspartien im Landschaftsfoto.

Für das bereits angekündigte Luminar 4 verspricht die Softwareschmiede Skylum Funktionen, die es so bislang in keiner anderen Bildbearbeitung gibt. Sie basieren auf Methoden der Künstlichen Intelligenz und des Maschinellen Lernens und wollen auch komplexe Aufgaben vereinfachen.

Wie das aussehen könnte, zeigt Skylum nun mit dem neuen AI Sky Replacement-Tool. Ähnlich wie Skylums populärer AI Sky Enhancer erkennt es Himmelspartien selbstständig und maskiert sie. Bäume, Schornsteine und sogar semitransparente Objekte identifiziert das AI Sky Replacement-Tool zuverlässig und spart sie von der Bearbeitung aus. Das Tool setzt nicht nur einfach einen neuen Himmel ein, sondern passt auch die Lichtstimmung des gesamten Firmaments entsprechend an.

Bevor Luminar 4 im Herbst 2019 erscheinen wird, will Skylum nach und nach weitere neue Funktionen enthüllen. Seit heute ist der Preis von Luminar 4 bekannt: 89 Euro. Derzeit gibt es ein „Early Bird“-Angebot für Vorbesteller, das nur 59 Euro kostet und zudem viele Vorgaben (sogenannte Looks) enthält. Auch wer das aktuelle Luminar 3 noch nicht hat, kann jetzt sparen: Skylum bietet die aktuelle Version zusammen mit der Vorbestellung von Luminar 4 für 99 Euro an – inklusive eines Pakets mit Looks. Bei diesem Angebot gibt es übrigens nochmals 10 Euro Rabatt, wenn Sie bei der Bestellung den Rabattcode PHOTOSCALA eingeben.