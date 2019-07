Canon: EOS-R-Flaggschiff mit mehr als 60 Megapixel geplant? +++ Arbeitet Fujifilm an einem neuen Bedienkonzept? +++ Nikon Z-Top-Modell ebenfalls mit mehr als 60 Megapixel? Ricoh hat etwas Neues in der Pipeline, aber was? +++ Sony noch diese Woche mit neuem Top-Modell?

Canon hat offenbar ein neues EOS-R-Flaggschiff mit mehr als 60 Megapixel in Arbeit. Das dringt aus mehreren Gerüchteküchen, wo auch schon eine Typen gehandelt wird: EOS RS. Und mehr noch: das Auflösungsmonster könnte die DSLR EOS 5DS und EOS 5DS R ablösen. Die Markteinführung wird in der ersten Jahreshälfte 2020 erwartet, offiziell angekündigt werden könnte das neue Top-Modell der EOS-R-Familie schon Ende dieses Jahres.

Überträgt Fujifilm das Bedienkonzept der GFX100 auf kommende Kompaktkameras? Das legt jedenfalls eine Patentschrift nahe, die eine entsprechende Illustration zeigt. Demnach arbeitet Fujifilm an einer Benutzerführung, bei der gleich zwei Daumenräder kontextabhängig die Funktion wechseln.

Nikon entwickelt angeblich ebenfalls ein neues spiegelloses Top-Modell (Z8?). Gemunkelt wird auch hier von einem Sensor mit mehr als 60 Megapixel. Zudem soll sich die Auflösung per Sensor-Shift nochmals steigern lassen.

Was Ricoh plant, bleibt derzeit noch im Dunkeln. Klar ist jedoch: Es wird bald etwas Neues geben. Ricoh hat dieser Tage eine neue Kamera bei der japanischen Telekommunikationsbehörde registriert – allerdings unter einem Code. Den wollen die Gerüchteköche nun zumindest teilweise entschlüsselt haben und munkeln: Hier steht entweder ein Nachfolger der K1 II oder der Theta Z1 in den Startlöchern.

Präsentiert Sony noch diese Woche eine neue High-End-Kamera? Entsprechende Hinweise darauf verdichten sich jedenfalls fast stündlich. Demnach wird es ziemlich sicher ein neues Top-Modell geben – entweder mit Halbformatsensor oder als Ablösung der Alpha 9.