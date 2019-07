Manfrotto präsentiert

Ideal für Makrofotografen, die viel unterwegs sind – das neue Premium-Stativ Befree GT XPRO mit umlegbarer Mittelsäule

Köln, Juli 2019– Manfrotto, der führende Zubehörspezialist aus Italien, präsentiert das neue Premium-Reisestativ Befree GT XPRO, erhältlich in Aluminium und Carbon. Das Befree GT XPRO ist das erste Manfrotto-Reisestativ, das speziell für professionelle Makrofotografen entwickelt wurde. Ein Stativ, das Mobilität mit maximaler Vielseitigkeit verbindet und Fotografen damit ermöglicht, ihre kreativen Grenzen zu erweitern. Besonderer Clou des neuen Modells: eine umlegbare Mittelsäule, die sich bei Bedarf um 90° umklappen lässt und so bodennahe Aufnahmen ermöglicht. Ebenfalls neu im Reiseportfolio von Manfrotto ist der Arca-Swiss-kompatible TOP LOCK Reise-Schnellwechseladapter.

Das Befree GT XPRO, erhältlich in den Varianten Aluminium und Carbon, erfüllt die höchsten Erwartungen professioneller Fotografen, die sich auch unterwegs maximale Leistung von ihrem Equipment wünschen. Das neue ergonomische Design, das von der Befree Advanced-Reihe übernommen wurde und auf dem Befree GT Carbon, dem Gewinner des TIPA Awards in der Kategorie „Best Travel Tripod“ basiert, bietet bei geringer Größe ebenfalls ein intuitives, benutzerfreundliches Handling. Das Befree GT XPRO ist die perfekte Kombination aus Tragbarkeit und beeindruckender Stabilität, lässt sich auf 43 cm zusammenklappen und gewährleistet einen reibungslosen Einsatz bei bis zu 10 Kilogramm Ausrüstung. Neu an diesem Stativ, und damit besonders effizient und nützlich für professionelle Makrofotografen: Die Mittelsäule lässt sich in wenigen Handgriffen bei Bedarf um 90° umklappen und in dieser Position um 360° drehen. Fotografen haben so die Möglichkeit, vom Boden aus zu fotografieren und damit auf Augenhöhe mit Tieren und Pflanzen zu gehen. Auch Aufnahmen senkrecht von oben sind so noch einfacher möglich.

Das Befree GT XPRO ist mit dem Manfrotto Advanced 496 Aluminium Kugelkopf ausgestattet – das heißt: Er besitzt die gleiche Funktionalität wie der bewährte 494 Kopf, bringt aber höhere Leistung in Bezug auf Traglast und Präzision mit.

Das Befree GT XPRO verfügt wie der Rest der Befree Advanced Familie über das neue Drehverschluss-System M-Lock, welches einen mühelosen und schnellen Aufbau ermöglicht. M-Lock wurde insbesondere für reisende Fotografen entwickelt, die nach einer stabilen, intuitiv bedienbaren und besonders kompakten Lösung suchen. Alle Stative sind mit einem Wahlschalter zur Einstellung des Beinanstellwinkelsausgerüstet, der beidhändig (und damit für Rechts- wie Linkshänder gleichermaßen gut) bedienbar ist. Die mit Blick auf maximale Stabilität bei minimaler Größe komplett überarbeitete Stativ-Schulter sorgt für eine optimale Standhaftigkeit auf allen erdenklichen Terrains. Sie ist mit einem Easy-Link-Anschluss mit 3/8-Zoll-Innengewinde ausgerüstet, an der Zubehör schnell und einfach befestigt werden kann. Dies bietet Makrofotografen die Möglichkeit, beispielweise einen verlängerten Arm, wie den Manfrotto Magic Arm, samt LED-Licht zum Ausleuchten des Motivs zu befestigen. Ein ebenfalls integrierter Haken an der Stativschulter lässt sich zum Anhängen von zusätzlichem Gewicht zur weiteren Stativstabilisierung nutzen.

Das neue Modell enthält eine 200PL-PRO-Platte, die sowohl RC2- als auch Arca-Swiss-kompatibel ist. Das Befree GT XPRO wird in der praktischen Befree-Tasche geliefert, die auch für alle Befree Advanced-, Befree GT- und Befree Live-Familien geeignet ist.

Die gesamte Befree Advanced-Stativserie wurde in Italien entwickelt und hergestellt. Sie garantiert höchste Qualität, fortschrittliches Design und durchdachte Details, verbunden mit technologischer Innovation und Zuverlässigkeit.

Neuer Reise-Schnellwechseladapter

Manfrotto präsentiert in diesen Tagen eine weitere Neuigkeit für Reisefotografen: Der Arca-Swiss-kompatibleTOP LOCK Reise-Schnellwechseladapter (MSQ6T)eignet sich zum Befestigen von Arca-kompatiblen Platten an den Manfrotto Kugelköpfen 494, 496 und 498 der Befree-Reihe. Es ist der erste Arca-Adapter von Manfrotto, der kompakt genug für die Manfrotto Befree Stativ-Kollektion ist, sodass die Beine perfekt um den Kopf und den Top Lock Schnellwechseladapter zusammengelegt werden können. Der Adapter aus leichtem Aluminium eine zweiachsige Wasserwaage integriert, um die Kamera präzise und lotrecht für Aufnahmen auszurichten und so die Nachbearbeitungszeit zu verkürzen.

Key-Facts zum Befree GT XPRO:

Besonders für Makrofotografen relevant: umlegbare Mittelsäule für bodennahe Aufnahmen sowie ein Easy-Link-Anschluss mit einem 3/8-Zoll-Innengewinde für die Befestigung von Foto- und Videozubehör (z.B. LED-Dauerlicht, Blitzgerät, Reflektor oder sonstige Ausrüstung) an einem Manfrotto Magic Arm oder einer anderen Halterung

Drehverschluss-System M-Lock für mühelosen und schnellen Aufbau

496 Kugelkopfmit unabhängiger Panoramaverriegelung und Friktionskontrolle für 10 Kilogramm Traglast und höchste Präzision

200PL Schnellwechselplatte (RC2- und Arca Swiss-kompatibel)

Mit Beschwerungshaken an der Stativschulter und Befree-Tragetasche

In Italien entwickelt, produziert und ausgiebig getestet

Keyfacts zum TOP LOCK Reise-Schnellwechseladapter