Skylum hat heute das Update auf Luminar 3.1.2 veröffentlicht. Es bringt für Mac und Windows die „On this day“-Funktion. Auf dem Mac unterstützt sie zudem Plugins der Nik Collection. Bei der Windows-Version wurde das Scrollen und Umschalten zwischen Einzelbild- und Galerieansicht verbessert. Ferner hat Skylum eine Reihe von kleineren Fehlern behoben.

Luminar 3.1.2 blickt mit der „On this day“-Funktion in die Historie eines Fotografen. „On this day“ listet in der Bibliothek alle Fotos auf, die am selben Kalendertag in unterschiedlichen Jahren aufgenommen wurden. Skylum gibt fern an, dass sowohl in der Windows- wie in der Mac-Version Leistung und Stabilität der Software verbessert wurden.

Auf dem Mac wird zudem mit dem aktuellen Update der Bildimport von Speicherkarten beschleunigt. Außerdem gibt es mit Luminar 3.1.2. Unterstützung für die Plugins der Nik Collection.

Die Windows-Variante von Luminar 3.1.2 schaltet schneller zwischen der Einzelbild- und Galerieansicht und scrollt deutlich schneller durch die Bibliothek. Außerdem hat Skylum ein Problem im Zusammenhang mit der japanischen Variante des Windows-Kalenders behoben.

Das Update auf Luminar 3.2.1. gibt’s für alle Anwender der Vorversion kostenlos. Unter Windows klicken Sie dazu im Programm auf „Hilfe > Nach Updates suchen“. Mac-Benutzer klicken in der Menüleiste auf „Luminar 3 > Nach Updates suchen“.

Die Bildbearbeitung und -verwaltung Luminar 3.1.2 wird derzeit für 65 Euro angeboten, sie funktioniert unter Windows und Mac. 10 Euro spart, wer beim Bestellvorgang den Rabattcode PHOTOSCALA eingibt.