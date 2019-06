Hasselblad macht das Mittelformat zugänglicher – für noch mehr kreative Vielfalt

Vorstellung der X1D II 50C, des XCD 35 – 75 Zoomobjektivs und der Phocus Mobile 2 App, sowie die Bekanntgabe weiterer Details zum digitalen Rückteil CFV II 50C und dem Kameragehäuse 907X

Nach der Markteinführung der ersten spiegellosen digitalen Mittelformatkamera, der X1D-50C, stellt Hasselblad neue Produkte im Portfolio vor. Die neuen Produkte geben Bildspezialisten die umfangre- ichen Möglichkeiten des Mittelformats an die Hand. Zu den Produkten gehören die weiterentwickelte Kamera X1D II 50C, das bereits erwartete Zoomobjektiv XCD 3,5 – 4,5 / 35 – 75 und die Phocus Mobile 2 App. Darüber hinaus kündigt Hasselblad Entwicklungsdetails zu dem bald erhältlichen digitalen Rückteil CFV II 50C und dem Kameragehäuse 907X an. Die neuesten Produkte von Hasselblad sindein weiterer Schritt zum Ausbau des Mittelformatpotentials in der Fotografie – mit mehr Modularitätund Flexibilität, bei der gleichen atemberaubenden Bildqualität, für welche die Marke bekannt ist.

X1D II 50C – DAS ERLEBNIS MITTELFORMAT WEITERENTWICKELT

Mit dem Ziel das Mittelformat auch außerhalb des Studios zur Verfügung zu stellen, ist Hasselblad erfreut darüber, die Fortsetzung des X-Systems in Form der spiegellosen digitalen Mittelformatkamera X1D II 50C vorzustellen. Hasselblad hat sich der Optimierung des X-Systems für ein breiteres Publikum verschrieben und das Feedback der Anwender in einer elektronisch verbesserten Version umgesetzt. Die neue Generation bietet ein noch reaktionsschnelleres und benutzerfreundlicheres Erlebnis.

Dem Anspruch der X1D als der mobilsten und leichtesten digitalen Mittelformatkamera folgend, bietet die neue X1D II 50C die Leistung des Mittelformats in kompakteren Gehäuseabmessungen, als bei den meistendigitalen Vollformat-Spiegelreflexkameras. Ihr großer, hochauflösender 50-Megapixel-CMOS-Sensor (43,8 x 32,9 mm) ist 1,7-mal größer als 35-mm-Vollformatsensoren und bietet riesige Pixel (5,3 x 5,3 μm) für Aufnahmen mit hervorragendem Tonwertumfang. Die außergewöhnliche Farbtiefe und ein Dynamikumfang von 14Blendenstufen ermöglichen das Einfangen feinster Details in Schatten- und Lichterbereichen. Hierdurch bleibt besonders viel Spielraum für die Nachbearbeitung erhalten. Die integrierte Hasselblad NaturalColour Solution (HNCS) liefert überragende, natürliche Farbtöne, welche mit der visuellen menschlichenWahrnehmung nahezu übereinstimmen. Aufbauend auf dem preisgekrönten Design der ersten Generation, verbindet die X1D II 50C Form und Funktion mit minimalistischer, skandinavischer Ästhetik und einfacher Bedienbarkeit mit dem ergonomischen Griff, in dem sich der Akku verbirgt. Die neue X1D II 50C bietet Kreativen die traditionell hervorragende Bildqualität von Hasselblad und stellt RAW-Aufnahmen mit einerFarbtiefe von 16 Bit und JPEG-Dateien mit voller Auflösung zur Verfügung – und das bei einem kompaktenund leichten Gehäusedesign.

Aufbauend auf der ersten Generation des X-Systems, bietet die verbesserte Elektronik der X1D II 50C einengrößeren Touchscreen mit 3,6 Zoll und 2,36 Millionen Punkten, dem physikalisch größten derzeit in einer digi- talen Mittelformatkamera verfügbaren LCD-Display. Zusätzlich bietet die X1D II 50C einen verbesserten OLEDEVF (elektronischen Sucher) mit höherer Auflösung von 3,69 Millionen Punkten – mit einem Vergrößerungsfaktor von 0,87 sieht man mit dem neuen EVF noch mehr Details. Die viel höhere Auflösung des hinteren Bildschirms (1024 x 768) sorgt für ein lebendigeres und naturgetreueres Erlebnis der Bildbetrachtung. Mit, im Vergleichzum Vorgänger, beinahe halbierter Startzeit, höherer Live-View-Wiederholrate, geringer Auslöseverzögerung und verkürzten Wartezeiten zwischen den Einzelaufnahmen, als auch verbesserter Serienaufnahme, ist die X1D II 50C insgesamt wesentlich leistungsstärker. Aufbauend auf der bereits intuitiven Menüführung des Vorgängers, wurden mit dem neuen Modell einige Neuerungen implementiert, um die Bedienung weiter zu verbessern. Beispielsweise kann bei Nutzung des EVF ebenfalls auf das Systemmenü zugegriffen werden, was besonders bei starker Sonneneinstrahlung von Vorteil ist.

Um auch mobile Arbeitsabläufe mit dem Mittelformat zu ermöglichen, umfasst die Nachbearbeitungslösung von Hasselblad die neue Phocus Mobile 2 App. Mit der Anbindung über USB-C oder Wi-Fi können Fotografen RAW-Dateien unterwegs direkt übertragen und bearbeiten. JPEG-Dateien können sie von der X1D II 50C aufein iPad Pro oder ein iPad Air (Modelle 2019) transferieren.

DAS NEUE XCD 3,5 – 4,5 / 35 – 75: DIE OPTISCHE LEISTUNG EINER FESTBRENNWEITE IN EINEM KOMPAKTEN ZOOMOBJEKTIV

Das neunte Objektiv in der Reihe der X-System-Objektive ist das bereits erwartete XCD 3,5 – 4,5 / 35 – 75Zoomobjektiv. Das Objektiv liefert die gleiche herausragende Bildqualität und Kantenschärfe wie die XCD- Objektive mit Festbrennweite, dieses besondere Hochleistungsobjektiv deckt den Brennweitenbereich vom leichten Weitwinkel bis hin zum leichten Tele ab. Die Innenfokussierung hält die Länge des Objektivs konstant, sorgt für einen schnellen Autofokus und hält außerdem das Gesamtgewicht niedrig. Damit eignet es sich ideal für Fotografen, welche Landschaftsaufnahmen oder Portraits aufnehmen möchten, aber für Ihre Reisen nur wenig Equipment mitnehmen wollen und keine Kompromisse in der Bildqualität eingehenmöchten. „Dies ist wirklich das beste Objektiv, das Hasselblad entwickelt hat. Die Leistung ist extrem hochund konkurriert mit unseren besten Objektiven. Ich kann sogar sagen, dass es wahrscheinlich das beste derzeit auf dem Markt erhältliche Zoomobjektiv ist“, sagt Per Nordlund, Lead Optical Designer bei Hasselblad.Wie bei allen anderen XCD-Objektiven, verfügt auch das XCD 35 – 75 über einen Zentralverschluss mit Belichtungszeiten zwischen 68 Minuten und 1/2000 einer Sekunde – mit durchgängiger Blitzsynchronisation.

PHOCUS MOBILE 2 – MACHT DEN PROZESS DER BILDBEARBEITUNG MOBIL

Für noch mehr Möglichkeiten in der Arbeit mit einer Hasselblad, hebt Phocus Mobile 2 den Bildbearbeitungsprozess auf eine neue, mobilere Ebene. Kompatibel mit der X1D II 50C über USB-C oderWi-Fi, arbeitet Phocus Mobile 2 auf dem iPad Pro und aktuellen iPad Air (Modelle 2019) – womit auch viel-reisende Fotografen stets einen schnellen, effizienten und immer verfügbaren mobilen Arbeitsablauf dabeihaben. Mit der App können Anwender RAW-Aufnahmen importieren und bearbeiten, oder JPEG-Aufnahmenmit voller Qualität übertragen und direkt bewerten. Darüber hinaus lassen sich Bilder in voller Qualität exportieren, die Kamera über das Tablet steuern und Tethered-Aufnahmen durchführen.

DAS CFV II 50C UND DAS 907X VERBINDEN DIE GESCHICHTE HASSELBLADS IN EINEM SYSTEM

Hasselblad kündigt die Entwicklung des aktualisierten und verbesserten digitalen Rückteils CFV II 50C unddes Kameragehäuses 907X an. Beide zusammen verbinden die Geschichte Hasselblads in einem System.

Das digitale Rückteil CFV II 50C wird über einen hervorragenden Mittelformatsensor mit 50 Megapixeln verfü- gen. Neben der Kombinationsmöglichkeit mit technischen und Fachkameras, wird auch der Einsatz mit denmeisten Hasselblad V-Systemkameras, welche nach 1957 produziert wurden, möglich sein. Zur Verbesserungder Benutzerfreundlichkeit stellt das CFV II 50C einen erstklassigen neigbaren Touchscreen zur Verfügung. Über diesen haben Fotografen Zugriff auf die von Hasselblad bekannten Menüs, welche die Überprüfung der Aufnahmen zulassen oder Anpassung der Belichtungseinstellungen und anderer Parameter erlauben. Anwender vorheriger digitaler Rückteile können sich nun über einen integrierten Akku, der baugleich zum Akku der X1D-Plattform ist, freuen. Dieser Aufbau verringert die Abmessungen insgesamt und erlaubt zudemdas direkte Aufladen des Akkus über USB-C. Mit dieser Kombination aus moderner Technologie und klas- sischer Ästhetik, steht das CFV II 50C als Reminiszenz an die Geschichte von Hasselblads, kombiniert mit seiner weltbekannten Bildqualität.

Die Kombination aus dem CFV II 50C mit dem kleinsten von Hasselblad jemals gebauten Kameragehäuse,der 907X, stellt ein besonders kompaktes Paket dar. Sie bietet durch den neigbaren Bildschirm des CFV II50C ein wahrlich einzigartiges photographische Erlebnis, welches den klassischen V-System-Aufnahmestilauf Hüfthöhe ermöglicht. Mit der 907X werden Fotografen Zugriff auf alle hochwertigen X-System-Objektiveerhalten und können zudem über Adapter viele weitere Hasselblad Objektive des H-, V- oder XPan-Systemseinsetzen. Zusätzlich wird die 907X den Einsatz einer Reihe an Objektiven und Adaptern von Drittherstellernermöglichen. Weiteres Zubehör zur Ergänzung der Kombination ist derzeit in der Entwicklung und umfassteinen Bedienungs-Handgriff und einen externen optischen Sucher für die 907X.

HASSELBLAD FÜHRT DIE FEIERLICHKEITEN ZUR KUNST IM MITTELFORMAT IM JULI 2019 FORT

Der Juli 2019 markiert das 50-jährige Jubiläum der ersten Mondlandung – dies ist nicht nur ein historischerMeilenstein für die NASA, sondern auch für Hasselblad und seine fotografische Geschichte. Die Kameras zurDokumentation dieser legendären Reise wurde von Hasselblad entwickelt und von der NASA ausgewählt. Daher wird Hasselblad diesen wichtigen Moment feiern, der entscheidend dazu beigetragen hat, dass dieschwedische Marke für Fotografie zu dem wurde ist, was sie heute ist. Zu diesem festlichen Moment werdenwir demnächst weitere Informationen liefern.

Die X1D II 50C hat eine UVP von € 5,000,- (zzgl. MwSt.). Lieferbeginn im Juli 2019. Kann sofort bestellt werden.

Das XCD 3,5-4,5/35-75 Zoomobjektiv hat eine UVP von € 4,500,- (zzgl. MwSt.). Voraussichtlicher Lieferbeginnim Oktober 2019. Informationen zum Bestellvorgang werden kurz vorher bekanntgegeben.

Phocus Mobile 2 kann ab Juli 2019 für Hasselblad-Anwender kostenfrei heruntergeladen werden.

Produkt-Details über das CFV II 50C und die 907X, inklusive Informationen zu Preisen und Verfügbarkeitwerden später in diesem Jahr bekannt gegeben.

Details zu allen neuen Produkten finden Sie hier: www.hasselblad.com/de-de/