Je nach Situation kann der Anwender die Einstellung von 4K Selfies mit dem neuen breiteren Betrachtungswinkel bei 15 B/s oder dem konventionellen beschnittenen Betrachtungswinkel bei 30 B/s wählen.

Die LUMIX GX880 ermöglicht auch stimmungsvolle Selfies bei nächtlichen Außenaufnahmen. Sowohl Personen vorne als auch im Hintergrund werden natürlicher abgebildet, indem das Hauptmotiv und der Hintergrund separat aufgenommen und die Bilder dann kombiniert werden.

Diverse Beauty-Funktionen der LUMIX GX880 ermöglichen die Optimierung von Portraits. Im Aufnahmemodus Soft Skin sieht die Haut glatter aus, Slimming verschlankt die Gesichtslinien in 10 feinen Schritten. Darüber hinaus kann der Benutzer im Hintergrund-Steuerungsmodus wählen, ob er den Hintergrund unscharf oder scharf abbilden möchte. Die Einstellung „Defokus“ stellt den Hintergrund unscharf, um das Hauptmotiv scharf hervorzuheben. „Clear“ dagegen sorgt für eine scharfe Abbildung von Vorder- und Hintergrund. Selfies können auch als Panoramabilder aufgenommen werden, ideal für Gruppenaufnahmen und Selfies vor Landschaften.

Nach der Aufnahme erlaubt die Beauty-Retouch-Funktion ein virtuelles Gesichts-Make- up bei der Wiedergabe. In der ästhetischen Retusche können verschiedene Effekte für ein optisches Facelifting auf das Gesicht angewendet werden, etwa für reinere Haut oder hellere Zähne. In der Make-up-Retusche kann der Benutzer die Farbe der Hautcreme, der Lippen, der Wangen und des Lidschattens beeinflussen.

Der 7,5 cm Touchscreen-Monitor mit 1,04 Mio. Bildpunkten ist um 180 Grad klappbar. Bei hochgeklapptem Monitor aktiviert die Kamera automatisch den Selbstauslöser- Modus. In herkömmlichen Selfie-Aufnahmen müssen die Benutzer ihre Arme strecken, um die Kamera zu halten, was die Selfies fast alle gleich aussehen lässt. Das Frei- Hand-Selfie der GX880 ermöglicht dagegen variablere, ausdrucksstärkere Posen.

Die Creative-Control Filter Expressiv, Retro-, High Key-, Monochrom- und Spielzeug- Effekt können auch im Selbstauslöser-Modus verwendet werden.