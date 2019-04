Sony hat Ende dieser Woche für die Alpha 7R III und Alpha 7 III jeweils Firmware 3.0 veröffentlicht. Sie erweitert den Funktionsumfang der spiegellosen Kleinbildkameras beträchtlich. Neu sind: Augen-AF via halbgedrückten Auslöser, jetzt sogar bei Tieren, eine Funktion für Intervallaufnahmen sowie neue Möglichkeiten zur Individualisierung der Kameras.

Mit der jetzt veröffentlichten Firmware 3.0 Woche für die Alpha 7R III und Alpha 7 III führt Sony eine Reihe von Neuerungen, die das Unternehmen bereits Anfang des Jahres versprochen hatte:

Echtzeit-Augen-Autofokus

Mit Firmware 3.0 wird es bei der Alpha 7R III und Alpha 7 III möglich, bei halbgedrücktem Auslöser auf das der Kamera zugewandte Auge scharfzustellen. Bislang musste der Augen-AF bei Sony mit einer Funktionstaste aktiviert werden.

Das Ganze funktioniert auch bei kontinuierlichem Autofokus (AF-C). Dann führt die Kamera die Schärfe auf das gewählte Auge nach.

In welchem Bereich des Sichtfelds der Augen-AF funktioniert, wird bei Anforderung via Auslöser vom gewählten Fokusfeld bestimmt. Alternativ lässt sich der Augen-AF weiterhin per Funktionstaste aktivieren, dann funktioniert er unabhängig vom vorgegebenen Fokusfeld über nahezu den gesamten Bereich des Sucherbilds.

Autofokus-Nachführung für Tieraugen

Sony führt mit Firmware 3.0 für die Alpha 7R III und Alpha 7 III erstmals bei einer Systemkamera einer Funktion zum kontinuierlichen Scharfstellen auf Tieraugen ein. Sie lässt sich ebenfalls mit halb-gedrücktem Auslöser initialisieren. Ob die Kamera auf Tier- oder Menschenaugen scharf stellen soll, wird zuvor im Menü vorgegeben.

Wie zuverlässig der Tieraugen-AF funktioniert, hängt indes von der Tierart ab, die fotografiert wird – Hunde und Katzen bereiten nach unserem ersten Test kaum Probleme.

Eine aktualisierte Bedienungsanleitung zum neuen Auge-AF hat Sony hier veröffentlicht.

Mit Firmware 3.0 erhalten Alpha 7R III und Alpha 7 III die Möglichkeit zur Intervallaufnahme. Bis zu 9999 Fotos nehmen die Kameras damit in einem festgelegten Intervall zwischen einer Sekunde und einer Minute auf. Die Startzeit für die Intervallaufnahme kann auf bis zu 99 Minuten und 59 Sekunden programmiert werden.

Alle Einstellmöglichkeiten für Intervallaufnahmen erläutert die aktualisierte Bedienungsanleitung.

Weitere Verbesserungen

Alpha 7R III und Alpha 7 III erhalten mit Firmware 3.0 weitere kleinere Verbesserungen. Dazu zählt etwa die Unterstützung für die Bluetooth-Fernbedienung RMT-P1BT. Außerdem ist es jetzt möglich, die Funktion MENU einer beliebigen Funktionstaste zuzuweisen. Und wie bei praktisch jedem Firmware-Update verspricht Sony abermals eine verbesserte Stabilität der Kamera.

Download und Installation des Firmware-Updates

Firmware 3.00 für die Sony Alpha 7R III und Alpha 7 III ist jeweils für Windows und Mac verfügbar. Unter den angegebenen Links hat Sony auch eine ausführliche Installationsanleitung veröffentlicht:

Firmware 3.00 für Alpha 7R III (ILCE-7RM3)

Download und Installationsanleitung für Windows (ab Windows 7 SP1)

Download und Installationsanleitung für Mac (macOS 10.12 – 10.14)

Firmware 3.00 für Alpha 7 III (ILCE-7M3)

Download und Installationsanleitung für Windows (ab Windows 7 SP1)

Download und Installationsanleitung für Mac (macOS 10.12 – 10.14)