Canon Zoemini S und Zoemini C – unterwegs Selfies machen, drucken und teilen.

Krefeld, 28. März 2019. Canon präsentiert die ersten zwei 2-in-1 Sofortbild-Kameras, die eine digitale Kamera mit einem zink Mini-Fotodrucker im praktischen Taschenformat kombinieren: Canon Zoemini S und Zoemini C. Die neuen Modelle knüpfen an den erfolgreichen Canon Zoemini an.

Beide Modelle sind ideal für spontane Fotos oder Selfies auf Parties oder unterwegs. Der Canon Zoemini S hat eine 8-Megapixel-Kamera, einen vorne angebrachten Selfie-Spiegel, einen Micro SD-Kartensteckplatz, ein Ring- und Hilfslicht sowie eine Fernauslöse-Funktion.

Der Canon Zoemini S ist in drei Farben erhältlich: Roségold, Mattschwarz und Perlweiß.

Beide Geräte drucken direkt Fotos im Format 5 x 7,5 cm (2 x 3 Zoll) auf dem selbstklebenden Zink™ Fotopapier.

Für den Canon Zoemini S gibt es die kostenlose Canon Mini Print App (iOS/Android), mit der sich die Bilder direkt vom Smartphone per Bluetooth® drucken lassen. Dabei stehen eine Vielzahl kreativer Filter und dekorativer Bildelemente zur Auswahl. Anwender sind damit auch bestens für Gruppenaufnahmen gerüstet: einfach die Fernauslöse-Funktion in der Canon Mini Print App aktivieren, damit alle aufs Bild kommen. Über die App können auch Sound-Effekte definieret werden, die beim Einschalten, Ausschalten oder Auslösen ertönen.

Neben Instagram und Facebook bietet die Canon Mini Print App auch die Möglichkeit, sich mit Google Photos und der Dropbox zu verbinden.

Für diejenigen, die eine vereinfachte Version des Canon Zoemini S suchen, ist der Canon Zoemini C genau richtig. Er wird ohne die Canon Mini Print App Kompatibilität geliefert und verfügt über eine 5-Megapixel-Kamera, den praktischen Selfie-Spiegel und einen Micro SD-Kartensteckplatz. Der Canon Zoemini C ist in vier Farben erhältlich: Pink, Gelb, Mintgrün und Blau.

Sowohl der Canon Zoemini S als auch der Canon Zoemini C werden im Starterkit mit 10 Blatt reißfestem Zink™ Fotopapier mit Kleberückseite geliefert. Weiteres Papier ist in Packungen mit 20 oder 50 Blatt erhältlich.

Preise und Verfügbarkeit:

Zoemini C 119 Euro (UVP Canon)

Zoemini S 169 Euro (UVP Canon)

Beide Modelle sind voraussichtlich ab April 2019 im Canon Online Shop und im Fachhandel erhältlich.

Canon Zoemini S: Hauptleistungsmerkmale

Acht Megapixel-Kamera mit eingebautem Sucher und Micro-SD-Kartensteckplatz1 zum Fotografieren, Drucken und Teilen über ein einziges Gerät.

Erhältlich in den Farben Mattschwarz, Perlweiß und Roségold.

Kompaktes Taschenformat und wiegt nur 188 g.

Ein vorne angebrachter Selfie-Spiegel und ein Ring- und -Hilfslicht ermöglichen perfekte Selfie-Aufnahmen.

Gruppenaufnahmen können ganz bequem über die Fernauslöse-Funktion der Canon Mini Print App gemacht werden.

Mit NFC und Bluetooth® und der Canon Mini Print App lassen sich die Aufnahmen vom Mobilgerät drucken.

Durch verschiedene Filter und Layoutoptionen lassen sich die Bilder individuell gestalten.

Druckt mit der tintenlosen Zink™ Technologie wischfeste, reißfeste, wasserfeste und selbstklebende Bilder.

10 Blatt des aufklebbaren Zink™ Fotopapiers im Format 5 x 7,5 cm gehören zum Lieferumfang.

Canon Zoemini C: Hauptleistungsmerkmale

Fünf Megapixel-Kamera mit eingebautem Sucher und Micro-SD-Kartensteckplatz2 zum Fotografieren und Drucken von Bildern über ein einziges Gerät.

Ein vorn angebrachter kleiner Spiegel für Selfies.

Der leichte (170 g) und mobile Zoemini C ist in vier Farben erhältlich: Pink, Gelb, Mintgrün und Blau.

Druckt mit der tintenlosen Zink™ Technologie wischfeste, reißfeste, wasserfeste Bilder.

10 Blatt des aufklebbaren Zink™ Fotopapiers im Format 5 x 7,5 cm gehören zum Lieferumfang.

Über die Canon Mini Print App

Das Mobilgerät muss mit dem Canon Zoemini Fotodrucker per Bluetooth® über die Canon Mini Print App verbunden sein, die kostenlos im App Store oder bei Google Play verfügbar ist. Kompatibel mit Apple-Mobilgeräten mit iOS 9.0 oder höher und Android-Mobilgeräten mit Android 4.4 oder höher.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Stand: März 2019

1) Die mit dem Zoemini S aufgenommenen Fotos können auf einer Micro SD-Karte gespeichert werden. Fremde Bilder von einer anderen Speicherkarte können nicht auf dem Zoemini S verwendet werden.

2) Die mit dem Zoemini C aufgenommenen Fotos können auf einer Micro SD-Karte gespeichert werden. Fremde Bilder von einer anderen Speicherkarte können nicht auf dem Zoemini C verwendet werden.