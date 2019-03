thinkTANK photo Stand Manager 52

Ideal für Transport und Lagerung von Stativen aller Art

Studiofotografen wissen, dass Lampenstative schwer, sperrig und umständlich zu transportieren sind. Beim Transport von Lampenstativen geht es gleichermaßen darum Ihr Auto und Ihre Finger zu schützen, wie auch die Stative komfortabel zu bewegen. Mit dem Stand Manager 52 kommt jetzt die ideale Lösung für den Transport und die Lagerung von Stativen jeglicher Bauart.

Mit seinem wirklich innovativen Design verfügt der Stand Manager 52 sowohl über innere Spanngurte um die Stative im Trolley zu sichern, als auch über äußere Kompressionsgurte um das Volumen des Trolleys an den transportierten Inhalt anzupassen. Optimale Handhabung versprechen die vier gepolsterten Tragegriffe an der Ober-, den beiden Längs- sowie an der Unterseite des Koffers. In Kombination mit seinen stoßdämpfenden Rädern und Gleitschienen auf der Unterseite lässt sich der Koffer beim Transport zu und von Ihrer Shooting Location einfach bewegen und verladen. Für Stabilität sorgen Doppelstegplatten aus ABS Kunststoff in den Wandungen. Robuste Spezialräder mit 100 mm Durchmesser werden durch entsprechend dimensionierte Schraubbolzen gehalten und von einem HD-Aluminium Rahmen geschützt. Der extra breite Radstand des Trolleys verhindert ein Schlingern des beladenen Koffers und sorgt für einen sicheren Transport des Inhalts. Die Reißverschlussschieber des Hauptfachs können mit einem Schloss gesichert werden. Der Stand Manager 52 ist einer der langlebigsten und schützendsten Koffer die Sie besitzen können.

„C-Stative sind schwer, unförmig und schwierig zu transportieren“, so Doug Murdoch, Präsident und leitender Designer von thinkTANK photo.“ Mit dem Stand Manager 52 können Sie bis zu vier C-Stative in einem robusten Rollkoffer unterbringen und erheblich einfacher transportieren.“

Eigenschaften

Das mit ABS Doppelstegplatten ausgestattete Äußere bietet eine durchgehende Verstärkung

Übergroße, schockabsorbierende Räder bieten Rollkomfort auch unter härtesten Bedingungen

Seitlicher Achsenschutz durch einen HD-Aluminium Rahmen

52″ (132 cm) Innenhöhe für C-Stative, große Lichtformer oder Filterfolienrollen

Mehrere Spanngurte im Inneren zur Sicherung der Ladung

Außen liegende Kompressionsgurte erlauben das Anpassen des Volumens an den Inhalt

Gepolsterte Handgriffe auf vier Seiten zum leichteren Anheben und Verstauen

Bewährte hochwertige Konstruktion und robust gefertigt mit Materialien höchster Qualität wie strapazierfähigem 1680D Ballistic Nylon, abriebfesten #10 YKK RC Fuse Reißverschlüssen und Doppelstegplatten aus ABS Kunststoff

Großes Fach auf der Innenseite des Deckels für Faltreflektoren, Schirme, usw.

Platz für einige Sandsäcke

Extra lange Kufen auf der Rückseite und Spezial-Radkästen helfen beim Ein- und Ausladen

Zusätzlich extra verstärkte Bodenplatte für extreme Stativbelastung

Trolley Deckel über die Längsseite zu öffnen für uneingeschränkten Zugriff auf das Innere

Austauschbare Räder

Abschließbare Reißverschlussschieber

Stand Manager 52

EAN: 87453000 532 9 • Bestellnummer: 0532

Maße Innen: 30,5 x 132 x 10,1 – 19 cm (BxHxT) Maße Außen: 31,8 x 137,1 x 11,4 – 20,3 cm (BxHxT) Gewicht: ca. 5,5 kg

UVP: EUR 313,75

Die Oberseite des Außenmaterials des Stand Manager 52 ist mit einer wasserabweisenden DWR-, die Unterseite des Materials mit einer wasserresistenten PUR Imprägnierung versehen.

Das verwendete Material umfasst unter anderem 1680D Ballistic Nylon, abriebfeste YKK RC Fuse Reißverschlüsse, extra lange Kufen auf der Rückseite, austauschbare Spezialräder, hochgezogene metallverstärkte Radkästen, Nylon Sicherheitsgurtband und 3-lagigen Nylonfaden.

Im Inneren: 200D Silver-toned Nylon, 420HD Nylon, 1680D Ballistic Nylon, Doppelstegplatten aus ABS Kunststoff und geschlossen poriger High Density Schaum.

Lieferbar ab sofort – März 2019