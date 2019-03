Von Krasnogorsky Zavod (KMZ) aus Russland kommt mit dem Zenitar 0,95/50 Е ein extrem lichtstarkes Normalobjektiv für spiegellose Kleinbildkameras von Sony. Es verzichtet auf jegliche elektronische Anbindung und einen Autofokus, verspricht indes durch eine spezielle Blendenkonstruktion ein perfekte Bokeh. Bemerkenswert ist der Preis von 563 Euro.

Das Zenitar 0,95/50 Е besteht aus neun Elementen in acht Gruppen. Das Objektiv ist komplett in Metall gefasst, woraus sein hohes Gewicht von 1,2 Kilo resultiert. Die Irisblende besteht aus 14 Lamellen. So soll das Zenitar 0,95/50 Е auch stark abgeblendet noch eine nahezu kreisförmige Blendenöffnung aufweisen, was einem gleichmäßigen Bokeh zugutekommt.

Mehreren Quellen zufolge soll das Zenitar 0,95/50 Е Vorbote einer ganzen Reihe von hochwertigen Objektiven aus Russland werden. Deren Abbildungsleistung soll mit etablierten Spitzenprodukten mithalten können, die Objektive aber deutlich preiswerter sein.

Das Zenitar 0,95/50 Е wird ab 20. März im Online-Shop von Zenitfür 563 Euro zuzüglich Versandkosten erhältlich sein.