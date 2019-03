Die CP+ ist die wichtigste Fotomesse Japans. Nun könnte man meinen, da müsste ein wahres Neuheitenfeuerwerk gezündet werden. Ist aber nicht so. Gelohnt hat sich unser Besuch dennoch. Ein Messebericht in drei Teilen: Trends, Produkte, Kuriositäten.

Zum zehnten Mal veranstaltet die CIPA, der Verband der japanischen Kameraindustrie, seine eigene kleine Messe in Yokohama in der Nähe von Tokio. Und klein meinen wir genau so: kein Vergleich zu einer photokina. Die CP+ ist im Prinzip eine Messehalle und das war’s. Klar, alle Großen sind dabei und in 10 Minuten hat man die Stände von Sony, Nikon, Canon und Fujifilm (in der Reihenfolge) abgeschritten. Und es ist voll, das Interesse am Thema Foto also ungebrochen groß – von der Dichte auf den Gängen vergleichbar mit einer photokina, was aber fehlt ist das Lebensgefühl Foto. Es ist kein Raum der Begegnung, sondern einer, wo man hinkommt um ein Stück Technik anzufassen und vielleicht noch einem kurzen Fotografen-Vortrag zu lauschen. 70.000 Besucher kommen an vier Tagen und frönen einem klassischen Messebesuch. Das wirkt ein wenig aus der Zeit gefallen und ist weit entfernt von einem Messekonzept der Zukunft. Aber dennoch kann man klare Trends erkennen, wenn man mit offenen Augen durch die Halle läuft:

Trend 1: Starker Start für L-Mount

Eines der großen Highlights der photokina war die Ankündigung der L-Mount Alliance und der ersten Produkte unter dem neuen gemeinsamen Schirm von Panasonic, Sigma und Leica. Ein halbes Jahr später gibt es nicht nur die ersten Kameras – sondern es dauert nicht mehr lange, und die Kunden haben die Auswahl aus sage und schreibe 36 Objektiven. Darunter 11 neue, die Sigma jetzt frisch zur CP+ fürs L-Mount angekündigt hat. Dazu kommt noch ein Adapter, mit dem 29 Sigma-DSLR-Objektive (SA- und EF-Mount) an den L-Mount passen. So eine Auswahl für ein so junges System kann sich sehen lassen!

Trend 2: Mit Software gewinnen

Vieles, was eine Kamera besonders macht oder wirklich nützliche Features, haben wenig mit der Hardware zu tun. Erst mit der richtigen Software wird eine moderne Kamera zu dem, was sie ist. Immer mehr Firmen gehen dazu über, mittels Firmware-Updates neues Funktionen auszurollen. Meist sind es minimale Verbesserungen, etwa um die Kompatibilität mit Objektiven sicherzustellen. Es kann aber auch etwas ganz großes sein, wie das von Nikon angekündigte Z-Firmware-Update, das im Mai kommen soll – hierfür hat man auf die Kunden gehört und die haben einen Eye-Tracking-Autofokus gewollt. Erstmals auszuprobieren übrigens auf der CP+.