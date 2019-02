FUJIFILM SmartPrint erfolgreich im Supercandy! Pop-up Museum angelaufen

Mit den neuen SmartPrint Stationen bietet Fujifilm der Zielgruppe der Smartphone-affinen Millenials eine komfortable Lösung, um ihre Lieblingsmotive vom Smartphone auszudrucken. Der aktuelle Marktversuch im Supercandy! Pop-up Museum in Köln hat die Besucher absolut begeistert: seit dem Start der Kooperation im Oktober verzeichnen die zwei dort installierten SmartPrint Stationen 12.000 ausgedruckte Bilder. Diese Zahl spiegelt die Relevanz und das Potenzial des Produkts gut wider.

„Das Supercandy! Pop-up Museum, mit seiner farbenfrohen Ausstattung bietet die perfekte Fotokulisse“, erklärt Manfred Rau, Leiter Marketing bei FUJIFILM Imaging Systems GmbH & Co. KG, die Idee hinter der Zusammenarbeit mit dem Museum. „Uns war es wichtig, die SmartPrint-Idee dort zu testen, wo die definierte Zielgruppe anzutreffen ist. Das Supercandy! ist da die ideale Anlaufadresse gewesen, hier kommen Smartphone-affine Instagram-Enthusiasten auf ihre Kosten. Mit den SmartPrint Stationen können die Besucher ihre Lieblingsmotive vom Smartphone direkt als schöne und haptische Fotos ausdrucken – ohne Umwege und direkt vor Ort im Museum. Wir freuen uns sehr, dass sich SmartPrint im Markttest bewährt hat.“

Mittlerweile werden fast 90 % aller Bilder mit mobilen Endgeräten gemacht. Allein für Urlaubsfotos benutzen 70 % der Deutschen ihr Smartphone. Bei den 14- bis 29-Jährigen sind es über 90 % – doch wohin mit den ganzen Bildern? Oft verschwinden die schönsten Erinnerungen im Speicher des Smartphones. FUJIFILM SmartPrint bietet vor diesem Hintergrund eine einfache, moderne und zuverlässige Art Smartphone Fotos zum Leben zu erwecken.

„FUJIFILM SmartPrint ist die ideale Antwort auf die Kundenbedürfnisse unserer Zielgruppen“, erklärt Markus Schleicher, Produktmanager bei FUJIFILM Imaging Systems GmbH & Co. KG, den Erfolg der SmartPrint Stationen. „Die Kunden wählen mit Hilfe der App die zu druckenden Bilder, suchen sich das Format und die Menge aus und übertragen das Ganze mit Hilfe der App in eine sichere Cloud. An der SmartPrint Station muss der Kunde nur noch den generierten QR-Code scannen und erhält kurze Zeit später seine liebsten Fotos in der hochwertigen und beliebten Fujifilm Druckqualität – schnell, einfach und spontan.“

Von der einfachen Handhabung der SmartPrint Stationen können sich die Besucher des Supercandy Pop-up Museum noch bis zum 28. Februar 2019 überzeugen. Solange gastiert die Installation noch in Köln.

Mehr Informationen FUJIFILM SmartPrint:

https://fujifilm-smartprint.de/

Informationen zum Supercandy Pop-Up Museum

https://www.supercandy.house/